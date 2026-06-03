Congo-Kinshasa: Ebola - Le gouvernement et ses partenaires renforcent la riposte en Ituri

Le gouvernement et ses partenaires, dont l'OMS, l'UNICEF, le PAM et plusieurs organisations non gouvernementales internationales, intensifient leur soutien logistique contre l'épidémie d'Ebola en Ituri. Plusieurs lots de matériels, de véhicules et d'équipements roulants ont été remis mardi 2 et mercredi 3 juin à Bunia au gouvernement provincial de l'Ituri.

Ces dotations visent à améliorer la mobilité des équipes de riposte sur le terrain, à optimiser la prise en charge des patients et à renforcer la prévention.

Dans le cadre de cette mobilisation, l'UNICEF a acheminé mardi à Bunia plus de 20 tonnes de matériels destinés à soutenir les opérations. Le même jour, le gouvernement provincial a doté les équipes basées au Centre de traitement Ebola de Rwampara d'au moins trois jeeps et de motos.

La logistique de la MONUSCO mise à contribution

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La MONUSCO a également renforcé son appui ce mercredi matin.

Elle a remis à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) deux ambulances pour l'évacuation rapide des malades. La mission onusienne a aussi fourni deux véhicules blindés et une Jeep.

Ce matériel s'ajoute à un premier lot déjà opérationnel, constitué d'ambulances, de véhicules tout-terrain et de cinq motos. Par ailleurs, la MONUSCO assure un rôle logistique majeur dans la province : depuis le 18 mai dernier, ses équipes ont transporté près de 100 tonnes de matériels spécifiquement dédiés à la lutte contre l'épidémie.

Grâce à ces différents appuis, les acteurs de la santé comptent également intensifier les activités de sensibilisation pour encourager l'adhésion de la population locale aux mesures barrières.