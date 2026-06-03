Congo-Kinshasa: Création de l'ordre national des professeurs d'université - Enjeux et perspectives

La RDC fait face à la présence de faux professeurs et à la circulation de faux diplômes académiques dans son système éducatif.

Des cas avérés de faussaires occupant des postes de professeur ou se prévalant frauduleusement de ce titre ont été signalés.

Selon les informations reçues, il existe des réseaux qui favorisent des personnalités politiques ou militaires à obtenir les titres de docteurs à thèse et autres sans pour autant remplir les exigences académiques.

Réunis lors du premier Congrès d'études congolaises organisés par l'Université Officielle de Mbuji-Mayi, les acteurs du monde universitaire et scientifique congolais proposent la création de l'ordre national des professeurs d'université.

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Cela, afin de protéger la profession contre l'infiltration des faussaires, charlatans, des corrupteurs, des tricheurs et autres aventuriers sans qualification.

La création de cette structure est-elle une solution efficace pour faire face à cette triste réalité ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec ses invités :

-Abbé Apollinaire Cibaka Cikongo, Recteur de l'Université Officielle de Mbuji-Mayi

- Ngoma Binda, Professeure émérite de l'Université de Kinshasa et vice-président honoraire de l'Association des Professeurs de l'Université de Kinshasa (APUKIN).