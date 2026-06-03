Afrique: Canal+ entre à la Bourse de Johannesburg et renforce ses ambitions africaines

Les actions de Canal+ ont enregistré une progression lors de leur première journée de cotation sur le marché principal de la Bourse de Johannesburg (JSE), ce mercredi 3 juin. Le groupe devient ainsi la première entreprise française à être cotée en Afrique du Sud.

Cette introduction en bourse intervient quelques mois après la finalisation du rachat du diffuseur sud-africain MultiChoice Group, le 22 septembre 2025, à l'issue de plus de deux années de négociations. L'opération a donné naissance à un acteur majeur de la télévision payante, réunissant près de 40 millions d'abonnés dans quelque 70 pays et employant environ 17 000 personnes à travers le monde.

Pour Phuthuma Nhleko, président de la Bourse de Johannesburg, cette nouvelle cotation représente une opportunité importante pour le marché sud-africain. Il estime qu'elle pourrait contribuer à dynamiser une place financière confrontée ces dernières années au retrait de plusieurs entreprises et investisseurs de premier plan.

De son côté, le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, a indiqué que cette cotation secondaire vise à élargir la base d'actionnaires du groupe tout en accompagnant sa stratégie de croissance sur le continent africain.

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Une ambition africaine renforcée

Grâce à l'intégration de MultiChoice, Canal+ consolide sa présence en Afrique anglophone, où le groupe était jusqu'ici moins implanté que dans les pays francophones. Cette acquisition marque une étape majeure dans son ambition de faire de l'Afrique l'un des principaux moteurs de son développement international.

Toutefois, cette expansion s'inscrit dans un contexte où le groupe Bolloré, actionnaire de référence de Canal+, continue de faire l'objet de critiques concernant certaines de ses activités passées sur le continent africain.

En France également, le groupe est régulièrement au centre de débats sur son influence dans le paysage médiatique. Sa chaîne d'information CNews a notamment été critiquée pour le traitement de certains sujets liés à l'Afrique et à l'immigration.

À l'été 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait sanctionné CNews pour la diffusion de propos jugés constitutifs d'une incitation à la discrimination envers les musulmans et les personnes d'origine algérienne.

Avec cette double opération l'acquisition de MultiChoice et sa cotation à Johannesburg, Canal+ affiche clairement sa volonté de renforcer son ancrage africain et de s'appuyer sur le continent pour soutenir sa croissance dans les années à venir.