Togo: Une saison réussie

3 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le président de la Fédération togolaise de football (FTF), Guy Kossi Akpovy, a dressé un bilan positif du championnat de première division, qui s'est achevé sur le sacre de l'ASCK et la place de vice-champion de l'ASKO.

Pour Akpovy, cette saison a surtout permis de mesurer l'engagement des plus hautes autorités en faveur de la professionnalisation du football.

« La volonté du président du Conseil est que ce sport devienne professionnel. Les bases sont posées », a-t-il déclaré.

L'équilibre compétitif et les enjeux maintenus jusqu'à la dernière journée sont les points saillants relevés par le dirigeant, qui fixe désormais comme priorités l'amélioration de la compétitivité des clubs et une meilleure préparation aux échéances continentales.

L'ASCK représentera le Togo en Ligue des champions de la CAF, tandis que l'ASKO disputera la Coupe de la confédération.

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