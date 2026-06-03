Togo: 59 millions de dollars pour désenclaver un corridor stratégique

3 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Fonds africain de développement (FAD) va financer à hauteur de 59 millions de dollars la modernisation de l'axe Kara-Kabou, annonce L'Economiste.

Le Fonds africain de développement (FAD) va financer à hauteur de 59 millions de dollars la modernisation de l'axe Kara-Kabou (78 km), annonce L'Economiste.

Cet investissement revêt une importance stratégique majeure : la route Kara-Badou constitue en effet un corridor essentiel reliant le Togo au Bénin, facilitant les échanges commerciaux et la circulation des personnes entre les deux pays voisins et, au-delà, vers l'ensemble de la sous-région.

La modernisation de cet axe s'inscrit dans la dynamique régionale d'amélioration des infrastructures de transport, indispensables à l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest et au désenclavement des zones rurales traversées.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.