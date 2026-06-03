Togo: Une alliance pour un cacao togolais d'excellence

La vice-présidente du Département des Yvelines (France) déléguée à la Coopération internationale, Marie-Hélène Aubert, a participé mercredi à l'inauguration du centre de fermentation du cacao de Blitta 3, fruit d'un partenariat de coopération décentralisée entre les Yvelines et la commune togolaise, engagés ensemble depuis 2007.

Le projet, porté par l'association « Chocolatiers et Pâtissiers du Monde », bénéficie d'un financement du Département français et d'un appel à projets du ministère français des Affaires étrangères. Il vise à inscrire le cacao togolais dans une trajectoire d'excellence, en ciblant l'appellation très prisée de « cacao fin », tout en garantissant aux producteurs un revenu stable et équitable.

« Ce projet est la garantie d'un salaire stable pour les producteurs et inscrit le chocolat du Togo dans une trajectoire d'excellence », a souligné Mme Aubert, saluant la dynamique collective qui a rendu possible cette réalisation.

Au-delà du volet économique, l'initiative ambitionne d'attirer les jeunes vers les filières café et cacao, de relocaliser la valeur ajoutée au Togo et de moderniser les pratiques agricoles dans une logique d'agroforesterie durable.

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« Une formidable dynamique est née, en France comme au Togo, pour les générations futures », a conclu la vice-présidente yvelinoise.

A l'origine du projet, le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC), dirigé par Enselme Gouthon.