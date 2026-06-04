Sénégal: ONU - Le Sénégalais Coly Seck élu président de la 4e Commission de l'Assemblée générale

L'ambassadeur du Sénégal auprès des Nations Unies, Coly Seck, a été élu président de la Quatrième Commission de l'Assemblée générale de l'ONU, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, pour la 81e session de l'organisation qui s'ouvrira en septembre prochain, a-t-on appris de source diplomatique.

Son élection est intervenue le mardi 2 juin à New York, à l'issue de la 85e séance plénière de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de laquelle les États membres ont également procédé à l'élection du président de la prochaine session, des vice-présidents ainsi que des bureaux des six grandes commissions de l'Assemblée.

Dans un message relayé par la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies, le diplomate sénégalais a exprimé sa gratitude aux États membres pour la confiance placée en lui et dans le bureau de la Commission. Il s'est dit déterminé à servir l'organisation « au mieux de ses capacités » durant son mandat.

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Cette élection confère au Sénégal une position de premier plan au sein de l'une des principales instances de travail de l'Assemblée générale. La Quatrième Commission est notamment chargée d'examiner les questions relatives à la décolonisation, aux opérations de maintien de la paix, aux missions politiques spéciales, à l'information publique, à l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique ainsi qu'à plusieurs dossiers liés à la situation au Moyen-Orient.

La désignation de Coly Seck intervient dans un contexte marqué par les appels à la revitalisation du multilatéralisme et au renforcement de l'efficacité des Nations Unies face aux crises sécuritaires, humanitaires et de développement qui affectent plusieurs régions du monde.

Au cours de la même séance, l'Assemblée générale a élu le diplomate bangladais Khalilur Rahman à la présidence de sa 81e session. Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a pour sa part souligné que cette nouvelle session constituerait à la fois un moment de défis et d'opportunités pour l'organisation.

Le bureau de la Quatrième Commission sera composé, aux côtés de Coly Seck, des vice-présidents Fahad Mohammad Alajm (Koweït), Deborah Maria Borg (Malte) et Andrei Nicolenco (République de Moldova), tandis que Matthew Moxey (Bahamas) en assurera le rapport.

Cette élection s'inscrit dans la continuité de l'engagement du Sénégal dans la diplomatie multilatérale et les opérations de paix des Nations Unies. Selon les données onusiennes, le pays figure parmi les importants contributeurs aux missions de maintien de la paix, avec plus de 3 000 militaires et policiers déployés sous casque bleu.