Soudan: Le Premier ministre réaffirme son soutien aux plans et programmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

3 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. . Kamil Idris, a réaffirmé son plein soutien aux plans et programmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre aujourd'hui avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Ahmed Madawi Musa.

La réunion a passé en revue les efforts déployés par le ministère au cours de la période écoulée et ses projets futurs, notamment en ce qui concerne le développement et la modernisation de la recherche scientifique et des programmes d'enseignement, ainsi que la mise en oeuvre de plans de formation complets pour le personnel académique (enseignants et personnels de soutien).

Le ministre de l'Enseignement supérieur a expliqué que la réunion avait souligné l'importance d'améliorer les conditions de travail des enseignants-chercheurs et du personnel de soutien, conformément au plan initié par le ministère.

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