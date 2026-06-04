Soudan: Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme salue le rôle de la Bibliothèque nationale

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Aysir, a réaffirmé l'engagement de son ministère à réhabiliter la Bibliothèque nationale et à lui redonner son lustre d'antan après les actes de vandalisme perpétrés par des milices rebelles.

Lors de sa visite des locaux de la bibliothèque à Al-Muqran aujourd'hui, accompagné des sous-secrétaires du ministère, le Dr Graham Abdel Qader et Mme Sumaya Al-Hadi, ainsi que de plusieurs autres responsables du ministère, le ministre a salué le rôle historique de la Bibliothèque nationale, qui abrite plus de 150 000 ouvrages, ainsi que des archives de recherche, d'études et de presse.

Dans une déclaration à la SUNA, le ministre a expliqué que cette visite visait à évaluer les efforts déployés par les responsables de la bibliothèque, qui travaillent sans relâche à sa restauration.

Il a déclaré que la bibliothèque représente un patrimoine culturel et académique important et joue un rôle essentiel dans la sensibilisation du public au Soudan.

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Il a également souligné le rôle des bibliothèques dans la résolution des problèmes historiques hérités du passé, notant que la Bibliothèque nationale est à l'avant-garde, notamment après la guerre, pour l'élaboration et l'instauration d'une coexistence pacifique et la diffusion des connaissances sociales et éducatives.

Le ministre a félicité l'administration de la bibliothèque, représentée par Mme Amal Osman Mohamed, ainsi que les sous-secrétaires du ministère et du ministère des Finances pour leur soutien constant à la bibliothèque.