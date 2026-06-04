Ethiopie: L'UA et l'IGAD félicitent le pays pour les progrès réalisés dans son processus démocratique et électoral

Addis-Abeba — Les missions d'observation électorale de l'Union africaine et de l'IGAD ont salué les progrès démocratiques accomplis par l'Éthiopie à l'occasion des élections générales de 2026, les qualifiant d'étape importante dans le renforcement du processus électoral du pays.

Les responsables de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine (MOEUA) et de celle de l'IGAD ont présenté conjointement leurs conclusions préliminaires lors d'une conférence de presse organisée à Addis-Abeba.

Prenant la parole, le chef de la MOEUA et ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a affirmé que le scrutin s'était déroulé dans un environnement juridique et institutionnel favorable à la gouvernance démocratique.

Il a indiqué que l'atmosphère observée le jour du vote était globalement sereine, les opérations électorales s'étant déroulées de manière organisée et les électeurs ayant bénéficié d'une assistance adéquate dans la majorité des bureaux visités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, l'introduction des technologies numériques dans l'enregistrement des électeurs, parallèlement aux méthodes traditionnelles, a contribué à accroître la participation, notamment parmi les jeunes générations.

Uhuru Kenyatta a également rappelé le rôle historique de l'Éthiopie dans la lutte pour l'indépendance du continent africain et exprimé l'espoir de voir le pays continuer à jouer un rôle moteur dans la promotion de la démocratie, de l'unité africaine et des solutions africaines aux défis du continent.

De son côté, la cheffe de la mission de l'IGAD et ancienne vice-présidente de l'Ouganda, Speciosa Wandira-Kazibwe, a estimé que ces élections représentaient une avancée significative dans le développement démocratique de l'Éthiopie.

Elle a félicité le peuple éthiopien, le gouvernement, la Commission électorale nationale d'Éthiopie et les autres parties prenantes pour la tenue d'un scrutin pacifique et bien organisé.

Elle a également souligné l'importance des réformes institutionnelles et technologiques entreprises pour moderniser l'administration électorale, renforcer l'inclusivité et accroître la crédibilité du processus.

Au nom de l'IGAD, Wandira-Kazibwe a réaffirmé le soutien continu de l'organisation aux efforts de l'Éthiopie en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la tenue d'élections crédibles et transparentes.