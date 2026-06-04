Ethiopie: Le pays et la Finlande veulent intensifier leur coopération économique et consolider leurs relations bilatérales

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Finlande ont réaffirmé leur détermination à approfondir leur coopération économique et à renforcer leurs relations bilatérales.

Cette consultation politique de haut niveau, organisée par le ministère éthiopien des Affaires étrangères, a rassemblé de hauts responsables des deux nations afin d'examiner les questions d'intérêt commun, d'identifier de nouvelles opportunités de collaboration et de consolider leur engagement au sein des instances multilatérales.

À cette occasion, l'ambassadeur Meles Alem, directeur général chargé de l'Europe et de l'Amérique au ministère des Affaires étrangères, a accueilli la délégation finlandaise en soulignant que cette rencontre témoignait de la volonté constante des deux pays de développer davantage leurs liens de coopération.

Selon lui, cette réunion marque la reprise des consultations politiques officielles après seize années d'interruption, la dernière session remontant à 2009.

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« Cette rencontre constitue une occasion importante de renouveler notre engagement mutuel, d'évaluer les avancées réalisées et de tracer les perspectives de notre partenariat », a déclaré l'ambassadeur Meles.

Évoquant les racines historiques de cette relation, il a rappelé que les premiers contacts remontent aux années 1950 avec l'arrivée de missionnaires finlandais en Éthiopie.

Les relations diplomatiques formelles ont ensuite été établies en juillet 1959, tandis que les accords de coopération technique et économique conclus en 1968 et 1989 ont contribué à renforcer les liens entre les deux pays.

L'ambassadeur a salué l'intérêt croissant de la Finlande pour les investissements privés et les partenariats commerciaux, estimant que cette orientation s'accorde pleinement avec les réformes macroéconomiques actuellement mises en oeuvre en Éthiopie.

« Grâce à la taille de son économie, à l'expansion de son marché intérieur et à sa position géographique stratégique, l'Éthiopie représente une destination privilégiée pour les investisseurs et un point d'accès majeur au continent africain », a-t-il affirmé.

Il a également mis en avant la coopération fructueuse entre les deux États dans des secteurs tels que la gestion foncière, l'éducation et l'action climatique.

Abordant les questions environnementales, il a souligné l'importance de l'Initiative pour un patrimoine vert, lancée sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, qui vise à promouvoir la durabilité environnementale et à renforcer la résilience climatique.

Meles a par ailleurs exprimé la reconnaissance de l'Éthiopie envers la Finlande pour son soutien dans les efforts visant à lever certaines restrictions imposées par l'Union européenne, tout en saluant la collaboration entre les deux pays dans les forums internationaux.

Il a également rappelé que l'Éthiopie accueillera la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP32) en 2027.

Pour sa part, la cheffe de la délégation finlandaise, Outi Holopainen, s'est réjouie de retrouver Addis-Abeba et a salué les importantes transformations urbaines observées depuis la fin de son précédent mandat en 2013.

Holopainen a insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue régulier dans un contexte marqué par la multiplication des conflits, les violations du droit international et les pressions croissantes exercées sur le système multilatéral.

« Les défis mondiaux exigent plus que jamais des réponses collectives et une coopération internationale renforcée », a-t-elle souligné.

Elle a également exprimé le souhait de voir les consultations politiques se tenir plus fréquemment à l'avenir et a mis en avant le rôle de plus en plus important des pays africains et des partenaires du Sud dans l'évolution de la coopération multilatérale, une vision défendue par le président finlandais Alexander Stubb.

Selon les participants, ces consultations ont illustré une volonté commune d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, davantage axé sur le commerce, l'investissement et la coopération économique, tout en poursuivant les partenariats dans les domaines de l'éducation, de la médiation et des échanges entre les peuples.

« Après près de 67 années de relations diplomatiques, la Finlande demeure pleinement engagée à renforcer sa coopération avec l'Éthiopie, un acteur clé dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région », a conclu Mme Holopainen.