Ethiopie: Coalition de la société civile éthiopienne - Une forte mobilisation électorale et un scrutin globalement serein

Addis-Abeba — La Coalition des organisations de la société civile éthiopienne pour les élections (CECOE) a indiqué que les 7es élections générales du pays se sont caractérisées par une participation importante des électeurs et par un déroulement généralement pacifique sous la supervision des responsables électoraux.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le président du conseil d'administration de la CECOE, Sahleselassie Abebe, a déclaré que les observateurs avaient relevé une implication active des partis politiques, des médias et des journalistes, sans constater d'incidents majeurs susceptibles d'affecter le scrutin.

La Coalition a félicité les citoyens éthiopiens pour leur forte mobilisation lors de l'inscription électorale ainsi que pour leur participation au vote, saluant leur patience et leur engagement civique tout au long de la journée.

D'après son rapport préliminaire, la CECOE a déployé 2 506 observateurs fixes et 867 observateurs mobiles issus de 101 organisations membres.

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Les équipes ont suivi le déroulement des opérations dans 7 723 bureaux de vote, représentant environ 15 % des 51 026 bureaux établis par la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE).

Les observations ont porté sur l'ouverture des bureaux, les opérations de vote, la clôture du scrutin, le dépouillement et l'affichage des résultats. La majorité des bureaux observés ont respecté les procédures électorales prévues.

La Coalition a notamment relevé que 99 % des bureaux visités étaient installés dans des sites autorisés et que les observateurs ont pu accomplir leur mission sans restriction dans presque tous les cas.

Le vote et le dépouillement se sont déroulés de manière généralement fluide, avec très peu de cas de violence ou d'intimidation signalés.

Des représentants de partis étaient présents dans 65 % des bureaux observés, tandis que les résultats ont été affichés publiquement dans 97 % d'entre eux.

Tout en ne signalant aucune irrégularité majeure, la CECOE a relevé quelques préoccupations, notamment l'installation de certains bureaux dans des lieux non autorisés, la présence de matériel de campagne à proximité de bureaux de vote et quelques restrictions d'accès pour les observateurs.

La Coalition a enfin appelé les partis politiques et les citoyens à attendre sereinement les résultats officiels et à utiliser les voies légales pour toute contestation. Un rapport final détaillé sera publié prochainement.