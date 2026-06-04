Angola: Le pays et le Vietnam réaffirment leur intérêt à approfondir et diversifier leur coopération bilatérale

Luanda — Les Républiques d'Angola et du Vietnam ont exprimé, ce mercredi à Hanoï, leur intérêt commun à approfondir et diversifier leurs relations de coopération dans les domaines les plus variés de la vie politique, diplomatique, économique, commerciale et technico-scientifique.

Selon un communiqué du ministère angolais des Relations Extérieures, auquel l'ANGOP a eu accès, cette position a été exprimée lors de la rencontre de courtoisie que le Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, Lê Minh Hưng, a accordée au ministre des Relations Extérieures d'Angola, Téte António, en visite de travail au Vietnam.

Au cours de cette rencontre, les deux entités ont passé en revue l'excellent état de leurs relations bilatérales et ont souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération existants, en particulier dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, de la pêche, des télécommunications, de l'éducation, de la santé et de la formation.

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Les parties ont également rappelé les liens historiques d'amitié, de solidarité et de soutien mutuel qui unissent les deux pays depuis la période de leurs luttes de libération nationale, soulignant que cet héritage politique constitue une base solide pour bâtir un partenariat stratégique visant le développement durable et le bien-être de leurs peuples respectifs.

Sur le plan juridique et institutionnel, l'importance de la mise à jour et de l'harmonisation des instruments juridiques régissant la coopération bilatérale a été soulignée, notamment les accords économiques et commerciaux, ainsi que la conclusion des négociations relatives à la Convention visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, instrument considéré comme fondamental pour encourager l'investissement privé et faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.

Le Premier ministre vietnamien a réaffirmé la volonté de son gouvernement de poursuivre sa collaboration avec l'Angola afin d'identifier de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement, en mettant en avant l'expérience vietnamienne dans les secteurs agricole, industriel et technologique.

De son côté, le ministre Téte António a transmis les salutations des plus hautes autorités angolaises et a réaffirmé l'engagement de l'Angola à rehausser le niveau des relations bilatérales, à encourager un renforcement des liens entre les acteurs économiques des deux pays et à promouvoir des initiatives concrètes de coopération mutuellement avantageuse.

L'Angola et le Vietnam entretiennent des relations diplomatiques fondées sur le respect mutuel, l'amitié et la coopération, avec un potentiel important de développement des échanges commerciaux, des investissements et de la coopération technique dans des secteurs stratégiques pour le développement économique des deux États. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère de grande cordialité, reflétant la volonté politique commune de consolider et d'élargir le partenariat entre l'Angola et le Vietnam dans les années à venir.