Angola: La coopération avec la Corée franchit une nouvelle étape - Ambassadeur coréen

Luanda — Les relations entre l'Angola et la République de Corée ont franchi une nouvelle étape ces quatre dernières années, grâce au renforcement de la coopération politique, économique, culturelle et au développement.

C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Corée en Angola, Kwang-Jin Choi, à la presse, à l'issue d'une audience avec le Président de la République d'Angola, João Lourenço, à qui il a fait ses adieux à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique de quatre ans dans le pays. Selon Kwang-Jin Choi, cette période a été marquée par l'intensification des contacts bilatéraux, notamment la visite officielle du chef d'État angolais en République de Corée, la tenue du Sommet Corée-Afrique et la mise en place de divers mécanismes de consultation bilatéraux et multilatéraux.

Le diplomate a indiqué que, grâce à ce dynamisme, le volume des échanges commerciaux entre l'Angola et la Corée du Sud a quintuplé, tandis que la coopération au développement s'est étendue à des secteurs tels que la sécurité publique, la santé, l'éducation et l'agriculture. Dans le domaine culturel et social, il a souligné l'accord de jumelage entre les villes de Busan et de Luanda, ainsi que d'autres initiatives contribuant au rapprochement des peuples des deux pays et au renforcement de la compréhension et de la confiance mutuelles.

« En un mot, les relations entre la Corée du Sud et l'Angola ont franchi une nouvelle étape, ouvrant la voie à un développement encore plus important », a-t-il déclaré. Kwang-Jin Choi a également remercié les autorités et le peuple angolais pour leur collaboration et leur soutien durant ses fonctions diplomatiques en Angola. L'Angola et la République de Corée entretiennent des relations diplomatiques depuis janvier 1992, un parcours marqué par le renforcement progressif de leur coopération politique, économique, technique et culturelle.

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Au fil des ans, les deux pays ont développé des partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, la formation, la sécurité publique et les infrastructures. Luanda et Séoul ont également signé plusieurs instruments de coopération visant à promouvoir les échanges techniques, le renforcement des capacités en ressources humaines et le développement des relations économiques et commerciales.

Le partenariat bilatéral s'est concrétisé davantage avec l'ouverture de missions diplomatiques permanentes et l'intensification des contacts de haut niveau entre les représentants gouvernementaux, les chefs d'entreprise et les institutions publiques.