Afrique: Le pays participe au Championnat africain de natation en eaux ouvertes

Luanda — La sélection nationale angolaise de natation prendra part les 6 et 7 juin au Championnat africain de natation en eaux ouvertes, qui se déroulera aux îles Maurice, avec pour objectif, au minimum, de conserver la troisième place obtenue lors de l'édition précédente, a déclaré Ana Lima, présidente de la fédération angolaise de la discipline.

Composée de huit athlètes, dont quatre femmes, l'équipe angolaise participera aux épreuves de trois et cinq kilomètres, ainsi qu'au relais 4x1000 m, pour les deux sexes. Le groupe, encadré techniquement par Ivan Matos, comprend les nageurs Carlos Fernandes, Oleksander Zukov, Rhanya Santo, Nyriam Morais, Emanuel Chiocola, Lucas Palha, Mariana Lima et Naya Gonçalves. Dans des déclarations à l'ANGOP, la responsable fédérale a reconnu les difficultés de la compétition, soulignant l'importance de défendre le bronze remporté par Rhanya Santo sur 5 km lors du championnat africain 2025 au Kenya.

Elle a appelé les représentants nationaux à un engagement accru, rappelant que l'épreuve rassemble les meilleurs nageurs du continent. La sélection s'envolera jeudi pour les îles Maurice, après deux semaines de préparation dans la piscine d'Alvalade, à Luanda. Outre l'Angola, participent au championnat l'Algérie, l'Égypte, le Botswana, l'Eswatini, le Kenya, la Libye, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, les Seychelles, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe, la Mauritanie, Madagascar ainsi que le pays hôte.