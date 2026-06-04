Angola: Le pays identifie des axes de coopération potentiels en matière d'eau en Hongrie

Luanda — L'Angola a identifié, lundi 1er juin à Budapest (Hongrie), des axes de coopération bilatérale et multilatérale potentiels, notamment des programmes de formation spécialisés, des échanges universitaires et des projets conjoints dans les secteurs de l'eau, de l'agriculture durable et de la gestion environnementale.

Selon une note de l'ambassade d'Angola en Hongrie, reçue ce mercredi par ANGOP, ces axes de coopération potentiels ont été identifiés lors du Forum international sur le thème « Construire des partenariats pour la sécurité de l'eau et le développement durable », organisé dans le cadre des célébrations de la Journée de l'Afrique, le 25 mai.

La note précise que, pour l'Angola, les sujets abordés revêtent une importance particulière compte tenu des défis liés à la gestion durable des bassins hydrographiques nationaux, à la modernisation de l'agriculture irriguée, au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'adaptation au changement climatique. D'après le document, l'Angola était représenté par des membres de son ambassade lors de cet événement, organisé par le Groupe des ambassadeurs africains accrédités en Hongrie.

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Selon la source, l'objectif principal de cette initiative était de renforcer le dialogue entre l'Afrique et ses partenaires internationaux sur les défis de la sécurité de l'eau, de l'adaptation au changement climatique et du développement durable, en identifiant des opportunités concrètes de coopération technique et scientifique.

L'événement s'est déroulé dans l'amphithéâtre de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Eötvös Loránd (ELTE) et a réuni des diplomates africains, des universitaires, des experts en ressources hydriques et des représentants d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que des diplomates d'autres continents accrédités en Hongrie.

Lors de la table ronde, les participants ont souligné l'importance de la coopération entre l'Afrique, l'Europe et les organisations internationales, ainsi que la nécessité d'associer les savoirs traditionnels aux technologies modernes pour garantir une utilisation efficiente des ressources en eau. Les opportunités de collaboration avec des institutions hongroises de premier plan ont également été mises en avant, notamment l'Université Eötvös Loránd (ELTE) et l'Université hongroise d'agriculture et des sciences de la vie (MATE), en particulier dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et du renforcement des capacités techniques.