Angola: Handball - Dix-huit joueuses angolaises sélectionnées pour le Mondial en Chine

3 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/WR/LUZ

Luanda — Dix-huit athlètes angolaises ont été appelées à rejoindre l'équipe nationale junior de handball, qui participera au Championnat du monde, qui aura lieu du 24 juin au 5 juillet en Chine.

Il s'agit des gardiennes Daniela Neto, Ladislane Vata (Primeiro de Agosto), Elizandra Domingo (CPPL), des pivots Patricia Paulino (Sporting de Luanda), Gitiane Cassoma (CPPL). Les joueuses de centre Rita Xavier, Vilma Manuel (Primeiro de Agosto), Beatriz Pereira (CPPL), Augusta dos Anjos (Petro de Luanda); les ailières Isabel Cateco, Balbina Nunda, Carla Lussende (Primeiro de Agosto), Marina Alfredo (CPPL), Maria Castro (Mendonça) et Letícia Costa (Petro de Luanda).

Le groupe est complété par les ailières Elane Kessongo (Electro do Lobito), Telma Costa (Petro Luanda) et Isabel Ambrósio (D'Agosto), qui, selon un communiqué de la Fédération angolaise de handball, poursuivront leur préparation jusqu'au 17 au pavillon Cidadela. L'équipe sera dirigée techniquement par José Chuma.

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Au Championnat du monde, l'Angola partage le groupe B avec la Serbie, le Paraguay et l'Autriche, son premier adversaire le 24 juin au pavillon de Jinzhong. L'Angola participe pour la 14e fois à cette compétition. Sa dernière participation remonte à l'édition 2024 en Macédoine du Nord, où elle avait terminé 18e, avec Bernardeth Belo comme troisième meilleur buteuse du tournoi avec 60 buts.

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