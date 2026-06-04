Angola: La ministre de l'Éducation salue la contribution du programme « Kandengue Escritor » à la promotion de la lecture

Luanda — La ministre de l'Éducation, Erica de Carvalho, a souligné ce mercredi à Luanda la contribution du programme « Kandengue Escritor » (Petit écrivain) à la promotion de la lecture, de l'écriture et de l'appréciation de la littérature angolaise auprès des enfants et des jeunes.

S'exprimant lors de la remise des prix de la 5e édition du concours littéraire « Kandengue Escritor », la ministre a déclaré que cette initiative dépasse le simple cadre d'un concours littéraire, offrant un espace d'épanouissement, de découverte et de développement des talents des enfants et des jeunes à travers l'écriture. Erica Carvalho a insisté sur le rôle fondamental de la lecture et de l'écriture dans la formation de citoyens conscients et critiques, engagés pour le développement du pays.

La ministre a révélé que cette édition avait rassemblé 137 candidats et a invité les écoles, les enseignants et les parents d'élèves à encourager leur participation au programme. Pour cette édition, placée sous le thème « Le Diamant », le programme a rendu hommage à l'écrivain angolais Manuel Rui Monteiro.

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Le concours a été ouvert à tous les établissements scolaires du pays, et non plus réservé au Réseau des écoles associées à l'UNESCO. Les lauréats sont Elizandra Gomes, de la province de Cuanza Norte, dans la catégorie Enseignement primaire avec le poème « Luzolo » ; Ester Isabel Cassoma Jinja, de Malanje, dans la catégorie Premier cycle de l'enseignement secondaire avec le conte « Diamante » ; et Aniela dos Santos, de Bié, dans la catégorie Deuxième cycle de l'enseignement secondaire avec le poème « O Diamante ».