Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 juin 2026

revue de presse

Le Zimbabwe élu au Conseil de sécurité de l'ONU pour représenter l'Afrique

Le 4 juin 2026, l'Assemblée générale des Nations Unies a élu cinq pays comme membres non permanents du Conseil de sécurité, un organe clé qui prend des décisions pouvant avoir des conséquences mondiales. Cette élection est significative car elle influence la dynamique des discussions internationales sur la paix et la sécurité, un enjeu majeur pour de nombreux pays, notamment en Afrique.

Les nouveaux membres élus sont le Zimbabwe, l'Autriche, le Kirghizistan, le Portugal et Trinidad-et-Tobago. Le Zimbabwe, représentant du groupe africain, a été élu sans opposition et remplacera la Somalie au sein du Conseil de sécurité. Ce Conseil, composé de quinze membres, est le seul organe de l'ONU capable de prendre des décisions contraignantes, comme l'imposition de sanctions ou l'autorisation de l'usage de la force. [Source fatshimetrie.org]

Comores : De hauts dignitaires demandent l’évacuation sanitaire de l’ex-président Sambi, malade et en prison

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Aux Comores, l’ex-président Ahmed Abdallah Sambi (67 ans), condamné à la perpétuité dans l'affaire de la vente de passeports dite « de la citoyenneté économique », fait l'objet d'une série d'appels à caractère humanitaire.

Alors que les inquiétudes autour de son état de santé se poursuivent, la mobilisation prend une ampleur inédite. Après six anciens Premiers ministres, d'autres personnalités ayant occupé les plus hautes fonctions de l'État demandent à leur tour un geste au président Azali Assoumani. [Source RFI]

Somalie : Mogadiscio secouée par des combats, la tension politique s’aggrave

Des affrontements armés ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi à Mogadiscio, où d’importants panaches de fumée étaient visibles au-dessus de la capitale somalienne. Les autorités évoquent une vaste opération de sécurité contre des milices armées, sur fond de crise politique grandissante.

Selon la police somalienne, les forces de l’ordre ont mené une opération de grande ampleur visant à neutraliser des groupes armés accusés d’avoir lancé des attaques au mortier contre plusieurs quartiers de Mogadiscio. Des journalistes présents sur place ont observé des nuages de fumée s’élevant au-dessus de la ville après plusieurs heures de combats. [Source Africa Radio]

Développement : L'Afrique face au choc historique du recul mondial des financements

-23 % d’aide publique au développement en un an : entre retrait américain, tensions géopolitiques et fatigue budgétaire occidentale, l’Afrique risque un décrochage silencieux.

L’année 2025 pourrait marquer un tournant historique dans les relations économiques internationales. Selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’aide publique au développement (APD) mondiale a chuté de 23,1 % en un an pour s’établir à 174,3 milliards de dollars, enregistrant la plus forte baisse annuelle jamais observée.

Plus qu’une simple contraction budgétaire, cette rupture révèle une transformation profonde des priorités stratégiques mondiales. Au cœur de cette dynamique figure le retrait massif des États-Unis, dont la contribution s’est effondrée de 56,9 %, représentant à elle seule près des trois quarts du recul global. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs : Youssou Ndour nommé vice-président

Le chanteur, compositeur et interprète sénégalais Youssou Ndour a été nommé, mercredi, vice-président de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), a-t-on appris de ladite organisation.

Selon le Rwandais Samuel Sangwa, son directeur régional pour l’Afrique, l’annonce a été faite par l’organisation.

Le leader du Super Étoile va prendre fonctions en marge d’une assemblée générale annuelle de la CISAC prévue jeudi à Paris. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Bamako met en avant ses progrès antiterroristes

Le gouvernement malien a fait état de progrès dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mettant notamment en avant l’intégration pleine et entière du Mali au GIABA ainsi que son retrait de la liste grise du GAFI.

Le Mali a participé à la 31e réunion du Comité ministériel du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), tenue le 23 mai 2026 à Abidjan, selon le communiqué du Conseil des ministres réuni le mercredi 3 juin à Bamako sous la présidence du général d’armée Assimi Goïta.

Selon le communiqué, cette réunion a permis de rappeler l’adhésion du Mali, du Burkina Faso et du Niger en tant qu’États membres à part entière du GIABA, ainsi que le retrait du Nigeria, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). [Source Apanews]

Gabon : Oligui Nguema dit niet à l’accueil de migrants expulsés par les Etats-Unis

La pression migratoire exercée par la Maison-Blanche se heurte à un mur diplomatique inattendu en Afrique centrale. Alors que l’administration du président americain Donald Trump multiplie les initiatives pour accélérer les procédures d’expulsion des sans-papiers, le Gabon vient d’opposer une fin de non-recevoir formelle à un projet d’accord bilatéral portant sur la gestion et l’accueil des migrants expulsés du territoire américain.

Le positionnement de Libreville témoigne d’une diplomatie décomplexée, capable de distinguer les affinités interpersonnelles des intérêts stratégiques supérieurs de la nation.

S’exprimant sans détour sur sa relation avec le locataire de la Maison-Blanche et sur ce dossier sensible, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, dans une interview accordée à la chaîne d’information en continue France 24, a tenu à clarifier la situation. [Source GabonMediaTime]

Coopération Niger-Algérie : Inauguration de la centrale électrique de 40 MW de la solidarité algéro-nigérienne

Le Premier ministre, M. Ali Mahamane Lamine Zeine et son homologue algérien, M. Sifi Ghrieb, ont procédé, ce mercredi 03 juin 2026 à Niamey, à l’inauguration officielle de la Centrale électrique de la solidarité algéro-nigérienne d’une capacité de 40 mégawatts, destinée à renforcer l’approvisionnement énergétique du Niger et à consolider la coopération entre les deux pays.

Dans son intervention, le Premier ministre nigérien a indiqué que ‘’ la mise en fonction de la Centrale de solidarité nigéro-algérienne consolide les réalisations du Gouvernement qui a décidé d’assurer à notre pays sa souveraineté énergétique ‘’, soulignant que cette réalisation traduit l’excellence des relations entre les deux pays. [Source Agence Nigérienne de Presse]

Canal+ entre à la Bourse de Johannesburg et renforce ses ambitions africaines

Les actions de Canal+ ont enregistré une progression lors de leur première journée de cotation sur le marché principal de la Bourse de Johannesburg (JSE), ce mercredi 3 juin. Le groupe devient ainsi la première entreprise française à être cotée en Afrique du Sud.

Cette introduction en bourse intervient quelques mois après la finalisation du rachat du diffuseur sud-africain MultiChoice Group, le 22 septembre 2025, à l'issue de plus de deux années de négociations. L'opération a donné naissance à un acteur majeur de la télévision payante, réunissant près de 40 millions d'abonnés dans quelque 70 pays et employant environ 17 000 personnes à travers le monde. [Source allAfrica]

Les Ghetto Kids de Kampala prêts à rejoindre Shakira au Mondial 2026

L’émotion est à son comble chez les Ghetto Kids. La troupe de danse ougandaise, composée d’enfants et de jeunes issus de milieux défavorisés, a été choisie par Shakira pour participer au spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, prévue cet été aux États-Unis.

Cette invitation est l’aboutissement d’une relation nouée au fil des années avec l’artiste colombienne. « Tout a commencé lorsque nous avons réalisé une vidéo sur une chanson de Shakira utilisée pour Zootopia. C’est à ce moment-là que son équipe nous a contactés », raconte Dauda Kavuma, fondateur et entraîneur des Ghetto Kids.

Plus récemment, la troupe a publié une chorégraphie sur le nouvel hymne de la Coupe du monde. Séduite par leur prestation, la chanteuse leur a adressé une invitation publique sur les réseaux sociaux : « Les amis, aimeriez-vous danser avec moi lors du spectacle de la mi-temps de la Coupe du monde de la FIFA ? » Une proposition à laquelle les jeunes artistes ont répondu sans hésiter. [Source Africanews]