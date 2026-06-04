Afrique: Mondial 2026 - La FIFA dévoile l'album officiel de 18 titres pour accompagner la compétition

Dakar — La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé dans un communiqué rendu public mercredi l'album officiel de la Coupe du monde 2026, un projet musical réunissant 18 titres interprétés par des artistes de renommée mondiale "afin de célébrer la plus grande édition de la compétition jamais organisée".

Le coup d'envoi du Mondial 2026 sera donné dans neuf jours aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le tournoi, qui se poursuivra jusqu'au 19 juillet, sera le premier à réunir 48 équipes.

Selon la FIFA, l'album officiel constitue "le projet musical et culturel le plus ambitieux jamais conçu" pour accompagner cette compétition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Disponible en pré-enregistrement sur les principales plateformes de streaming, l'album rassemble des artistes issus de différents continents, genres musicaux et horizons culturels, illustrant la dimension universelle de la Coupe du monde.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de FIFA Sound, le programme musical lancé par l'instance mondiale du football pour renforcer les liens entre la musique et le sport.

"La FIFA a réuni un plateau d'artistes talentueux, à la hauteur du plus grand événement sportif de l'histoire", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, cité dans le communiqué.

"Des superstars mondiales aux nouveaux talents qui façonneront la musique de demain, cet album réunit des artistes de tous les continents, de toutes les langues et de tous les genres musicaux afin de rassembler les supporters du monde entier grâce au pouvoir de la musique et du football", a-t-il ajouté.

L'album comprend notamment les titres Goals de LISA, Anitta et Rema, Game Time de Future et Tyla, Echo de Daddy Yankee et Shenseea, Illuminate un opus de Jessie Reyez et d'Elyanna ainsi que Dai Dai, une collaboration entre Shakira et Burna Boy.

Parmi les autres artistes participants figurent notamment 21 Savage, French Montana, Nelly Furtado, Davido, Stormzy, Ava Max, Shaggy, Alejandro Fernández et IShowSpeed.

Selon la FIFA, plusieurs collaborations inédites ont été réalisées spécialement pour ce projet, offrant "une vitrine à la diversité culturelle et musicale qui accompagnera la Coupe du monde 2026."