Angola: Uíge - Des ravageurs infestent 40 % de la production d'oranges à Bembe

Uíge — La production d'oranges dans la municipalité de Bembe, province d'Uíge, pourrait chuter cette année de 1 000 à 600 tonnes en raison d'un fléau qui détruit les fruits de la région.

La municipalité de Bembe, principal producteur d'oranges de la région, produit entre 1 000 et 700 tonnes de ce fruit par an. La région compte plus d'un millier de producteurs d'oranges. Dans une déclaration à l'ANGOP ce mercredi, le directeur municipal de l'Agriculture et des Forêts de Bembe, Manuel Tomás Suamino, a expliqué que la mélanose, une maladie présente dans la municipalité depuis quelques années, affecte environ 40 % des oranges produites.

Il a précisé qu'en raison de ce ravageur, les niveaux de production sont en forte baisse par rapport aux années précédentes. Manuel Suamino, qui s'est dit préoccupé par la situation, a déclaré que la maladie s'était intensifiée récemment, une situation qui pourrait compromettre la récolte de cette culture. Face à l'aggravation de la situation, le responsable a sollicité l'aide de l'Institut de recherche agronomique du ministère de l'Agriculture et des Forêts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons demandé au gouvernement, par l'intermédiaire de l'Institut de recherche agronomique, de nous aider à étudier ce fléau afin de préserver le rendement de la production d'oranges dans la municipalité », a-t-il déclaré.

Il a précisé que le service de l'Agriculture et des Forêts de la municipalité teste actuellement des mesures pour enrayer la situation, notamment l'introduction de plants innovants pour lutter contre le ravageur, mais que ces efforts se sont avérés insuffisants. C'est pourquoi, a-t-il indiqué, une équipe de techniciens de l'Institut de recherche agronomique se rendra dans les prochains mois à Bembe pour évaluer la situation et mettre en oeuvre d'autres solutions.