Angola: La ministre de la Famille pour des actions concrètes ayant un impact sur la vie des enfants

Ndalatando — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, souhaite l'adoption de stratégies permettant au Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté (PIDLCP) d'avoir un impact direct sur la vie des enfants et des familles.

Ana Paula do Sacramento Neto s'exprimait lors d'une réunion rassemblant des représentants de son ministère et du gouvernement provincial de Cuanza-Norte, afin d'analyser la mise en oeuvre du PIDLCP dans la province. La ministre a recommandé aux administrations municipales de donner la priorité au respect intégral des 11 Engagements envers les enfants dans leurs investissements.

La ministre a également précisé que la réunion avec le gouvernement de Cuanza-Norte avait porté sur le suivi du PIDLCP, compte tenu de la nouvelle division politico-administrative du pays, qui nécessitera une révision des stratégies, étant donné l'augmentation du nombre de municipalités. La responsable a précisé que le PIDLCP avait connu une interruption ayant nécessité une reformulation de ses politiques financières et que les conditions de reprise des activités étaient désormais réunies.

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Dans le cadre de cette initiative, elle a indiqué que les nouvelles administrations municipales avaient éprouvé des difficultés à s'adapter aux stratégies du projet, situation qui exigera un réalignement des mécanismes afin de répondre aux nouveaux besoins fondamentaux de la population. La réunion a également permis de présenter des stratégies visant à dynamiser davantage les administrations municipales, notamment en matière de mise en œuvre du programme et de maîtrise des ressources, en particulier pour les activités favorisant le plein développement des collectivités.

Elle a souligné que la promotion de la citoyenneté par la généralisation de la délivrance de cartes d'identité constituait un axe prioritaire du programme, auquel les administrations locales devraient accorder une attention particulière. Le soutien à l'activité des entrepreneurs municipaux par le biais de formations a également été mis en avant comme une action du programme, afin de leur permettre de contribuer à la diversification de l'économie locale et de devenir des partenaires clés dans la mise en œuvre de projets publics et la création d'emplois.

Accompagnée du gouverneur de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, la ministre de l'Action sociale, Ana Paula do Sacramento, a remis du matériel informatique aux administrateurs et techniciens des administrations municipales pour leur permettre d'accéder aux technologies nécessaires à la gestion des actions du PIDLCP.