Angola: Le SIC démantèle deux prétendus groupes de malfaiteurs à Cabinda

3 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JFC/DP/DF/LUZ

Cabinda — Le Service d'enquêtes criminelles (SIC, sigle en portugais) a démantelé deux groupes de criminels présumés accusés de divers crimes dans la province de Cabinda au cours des sept derniers jours.

Il s'agit de deux groupes dénommés « Os 300 » et « Tucuba », composés de neuf et dix individus âgés de 18 à 37 ans, inculpés de plusieurs crimes graves d'atteinte à l'intégrité physique, viols, vols qualifiés, émeutes, possession et consommation de stupéfiants. Les supposés malfaiteurs ont été acheminés au Ministère public pour une procédure légale.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.