Angola: Le SIC démantèle deux prétendus groupes de malfaiteurs à Cabinda

Cabinda — Le Service d'enquêtes criminelles (SIC, sigle en portugais) a démantelé deux groupes de criminels présumés accusés de divers crimes dans la province de Cabinda au cours des sept derniers jours.

Il s'agit de deux groupes dénommés « Os 300 » et « Tucuba », composés de neuf et dix individus âgés de 18 à 37 ans, inculpés de plusieurs crimes graves d'atteinte à l'intégrité physique, viols, vols qualifiés, émeutes, possession et consommation de stupéfiants. Les supposés malfaiteurs ont été acheminés au Ministère public pour une procédure légale.