Angola: Un enfant d'un an et huit mois retrouvé mort dans un seau d'eau à Luvo

3 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DMN/JL/DF/LUZ

Mbanza Kongo — Un enfant de un an et huit mois a été retrouvé mort mardi dans un seau d'eau dans l'un des villages de la municipalité de Luvo, province du Zaire.

Selon le porte-parole de la police nationale de Zaïre, le commissaire Luís Bernardo, le bébé a été retrouvé sans vie dans un seau de 10 litres avec des traces de coups. Luís Bernardo a indiqué que l'enquête préliminaire pointe une amie de sa mère, nommée Landinha, comme l'auteure présumée de cet acte barbare qui a choqué les habitants de Luvo.

Landinha est suspectée car, dès qu'elle a appris la découverte du corps de l'enfant dans un seau, elle a pris la fuite et reste injoignable, la police est à sa recherche. Luvo est une municipalité située à 60 kilomètres de Mbanza Kongo, chef-lieu de la province du Zaïre.

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