Angola: Campagne de vaccination antipoliomyélitique synchronisée entre le pays et la RDC - 95 % de la population cible couverte

Mbanza Kongo — Les autorités sanitaires de la province de Zaïre ont atteint un taux de vaccination de 95 % lors de la deuxième phase de la campagne de vaccination antipoliomyélitique synchronisée entre l'Angola et la RDC, qui s'est déroulée les 22 et 24 mai.

Sur les 149 083 enfants initialement ciblés, 142 416 ont été vaccinés, résidant dans les zones frontalières et au-delà, dans la province de Zaïre. Cette campagne synchronisée a été lancée le 21 mai à Luvo (Zaïre), ville frontalière, par les autorités gouvernementales angolaises et congolaises, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dans une déclaration faite ce mercredi à l'ANGOP, le superviseur provincial de la promotion de la santé publique, Andrade Lunzailawo Kianzuako, a jugé les résultats obtenus satisfaisants, malgré certaines contraintes techniques inhérentes à ce type d'activité.

« Nous avons atteint 95 % du groupe cible. C'est un objectif positif fixé par l'OMS », a-t-il déclaré. Il a souligné que les municipalités de Nzeto, Quindeje, Mbanza Kongo et Cuimba avaient atteint une couverture vaccinale de 100 %, tandis que les districts de Luvo, Lufico et Quêlo affichaient une faible couverture.

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Selon la source, 266 équipes ont participé à la campagne, composées de 988 techniciens, dont des superviseurs, des vaccinateurs, des agents d'enregistrement, du personnel logistique, des conseillers et des agents de mobilisation. 170 000 doses de vaccin contre la poliomyélite ont été distribuées. La province du Zaïre n'a enregistré aucun cas de poliomyélite depuis 2019. Les trois derniers cas ont été détectés dans le village de Nkoko, situé dans l'actuelle municipalité frontalière de Luvo.