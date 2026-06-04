Tunisie: Air Algérie met la destination Tunisie en promotion pour l'été

La compagnie nationale Air Algérie a lancé une nouvelle offre promotionnelle sur ses vols vers la Tunisie dans le cadre de la saison estivale 2026, alors que des centaines de milliers de voyageurs algériens affluent chaque année vers les stations balnéaires tunisiennes durant l'été.

Selon les informations publiées par Air Algérie et relayées par plusieurs médias spécialisés, la compagnie propose des billets au départ d'Alger vers Tunis à partir de 36.270 dinars algériens en aller-retour, soit environ 130 euros au taux de change parallèle. La promotion concerne des voyages programmés entre le 1er juin et le 24 octobre 2026. Les réservations sont ouvertes jusqu'au 30 juin.

Les billets promotionnels sont proposés en classe économique. Air Algérie précise que les tarifs promotionnels ne sont pas remboursables, mais restent modifiables avec frais. Contrairement à certaines autres destinations proposées dans le cadre de cette campagne commerciale, l'offre vers Tunis comprend un bagage en soute de 23 kilogrammes.

La Tunisie figure parmi les destinations les plus prisées par les touristes algériens pendant la saison estivale. La proximité géographique, l'absence de visa entre les deux pays, les liaisons aériennes et terrestres ainsi que les prix compétitifs des hôtels tunisiens expliquent l'attractivité continue de la destination.

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Chaque été, plusieurs millions de passages sont enregistrés aux frontières tuniso-algériennes, notamment via les postes frontaliers terrestres de Melloula, Hazoua ou Bouchebka. Le marché algérien représente ainsi l'un des principaux moteurs du tourisme tunisien, particulièrement pour les régions côtières du nord-ouest, de Hammamet, Sousse, Monastir ou Djerba.

Cette nouvelle campagne promotionnelle s'inscrit dans une stratégie plus large d'Air Algérie visant à dynamiser le trafic estival et à renforcer la concurrence sur les destinations régionales fortement demandées durant les vacances d'été. Ces derniers mois, la compagnie a multiplié les offres promotionnelles vers plusieurs destinations internationales, notamment la France, le Canada, l'Italie et le Royaume-Uni.