Tunisie: L'ambassade des États-Unis à Tunis recrute - Plusieurs postes ouverts

L'ambassade des États-Unis à Tunis a annoncé le lancement d'une campagne de recrutement pour plusieurs postes au sein de ses services administratifs et techniques, selon une publication officielle diffusée sur ses canaux de communication.

Dans son annonce, la représentation diplomatique américaine indique recruter pour plusieurs fonctions, notamment un poste de commis aux biens prêtables, un poste de commis administratif/sécurité (RSO), ainsi qu'un poste d'assistant en ressources humaines.

Les candidatures peuvent être déposées via les liens suivants fournis par l'ambassade :

Commis aux biens prêtables : https://bit.ly/4vlLkND

Commis administratif/sécurité RSO : https://bit.ly/4wX7CXI

Assistant en ressources humaines : https://bit.ly/4u8GUc1

L'ambassade précise également que les personnes intéressées peuvent obtenir davantage d'informations sur les modalités de candidature en consultant sa page web officielle dédiée aux recrutements.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des procédures régulières de recrutement au sein des missions diplomatiques américaines en Tunisie, qui offrent régulièrement des opportunités professionnelles dans différents domaines administratifs et de support.