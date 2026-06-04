Tunisie: Mornaguia - Distribution des premiers logements sociaux du projet « El Riadh » en juillet prochain

La distribution des premiers logements sociaux du projet « El Riadh », situé à El Fejja dans la délégation de Mornaguia (gouvernorat de Manouba), débutera en juillet prochain. Cette première tranche concerne 617 logements individuels destinés à leurs bénéficiaires.

L'annonce a été faite ce mercredi par Salah Zouari, ministre de l'Équipement et de l'Habitat, également chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, lors d'une déclaration accordée à l'agence TAP. En marge du lancement des travaux de deux projets de location-vente à Mornaguia, le ministre a souligné que la majorité des obstacles techniques et administratifs ont été surmontés. Les difficultés internes de l'une des entreprises de construction partenaires ont notamment été résolues, permettant de garantir la livraison progressive des lots restants dès qu'ils seront finalisés.

Le ministère met un point d'honneur à ce que les habitations respectent scrupuleusement les normes de qualité. Salah Zouari a insisté sur l'achèvement de toutes les infrastructures de base avant la réception provisoire du projet, notamment l'installation des ascenseurs pour les logements collectifs, le raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et de gaz, ainsi que les aménagements extérieurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan administratif, la liste finale des bénéficiaires sera officiellement publiée dans les prochaines semaines. Cette liste a déjà été validée par la commission régionale du logement social de la Manouba avant d'être soumise au comité de pilotage du programme.

De son côté, le député de la circonscription de Mornaguia - Borj El Amri, Saber Jlassi, a insisté sur l'importance d'un suivi rigoureux des entreprises de construction en difficulté afin d'éviter de nouveaux retards. Il a appelé à accélérer les travaux de la composante collective du projet, qui compte 930 logements particulièrement attendus par les familles à faible revenu.

Financé conjointement par l'État tunisien et le Fonds saoudien pour le développement pour un coût global de 97 millions de dinars, ce mégaprojet prévoit à terme la construction de 1 547 logements individuels et collectifs. Preuve d'une forte demande sociale, les autorités ont recensé 5 248 demandes éligibles sur un total de plus de 11 000 dossiers déposés.