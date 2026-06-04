Tunisie: ST - Staff technique - Recours à l'école portugaise

Les Bardolais anticipent déjà le prochain exercice en enrôlant coach Toze Marico.

En dépit du fait qu'il n'a pas atteint ses objectifs, soit valider une place en compétition continentale, le Stade Tunisien a, toutefois, achevé l'exercice au pied du podium, gardant en l'état un rang qui cadre avec le statut du club. Ce faisant, maintenant, il s'agit de tirer les enseignements du déroulement de la saison écoulée et repartir vers l'avant.

Nouveauté avec la nomination récente du successeur de Sami Zammit au poste de head-coach. Il s'agit du technicien portugais Toze Marico, 39 ans et ex-entraîneur de Gil Vicente, Tondela et Farense au Portugal. Pour le Stade, forcément, le timing est excellent, sachant que l'intronisation de Marico en ce début de mois de juin va lui permettre de s'acclimater pleinement à un groupe de joueurs qui pourrait subir un remaniement cet été.

Et puis, en football, toujours pour le gros des troupes, le temps d'assimilation va forcément dépendre de la philosophie de jeu du coach, et, en retour, la capacité des joueurs à intégrer cette philosophie. Enfin, dans l'optique des prochains mouvements de joueurs, il sera aussi question de recruter des éléments adaptés au prochain système de Marico, et ce, en vue de favoriser une meilleure émulation à terme.

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Un groupe en passe d'être repensé

Le Portugais Toze Marico est donc le nouvel entraîneur du ST, un coach qui serait peut-être confronté à la barrière de la langue, mais vu qu'il prend ses fonctions en ce début de mois de juin, à la rentrée, la communication devrait devenir plus fluide, variable essentielle pour faire passer les consignes.

Aujourd'hui donc, le ST se projette déjà vers la saison 2026-2027 en s'en remettant à l'école portugaise. Cependant, avec le néo coach stadiste, il faudra déjà penser aux départs de quelques joueurs, alors que d'autres sont en fin de contrat. Exemple, la tour de contrôle et capitaine, Marouen Sahraoui, un repère qui s'apprêterait à passer au Club Africain.

Libre de droit fin juin, Sahraoui laisserait le champ libre à Skander Sghaier et Mounir Jelassi dans l'axe, et ce, toujours en cas du départ du Bardo. Autre possible partant, le tout jeune arrière droit Iyadh Riahi. Pisté par Rennes et Nice, le latéral de 20 ans pourrait rapporter gros au Stade, mais nous n'en sommes pas encore là.

Volet légère purge à venir enfin, Marico devrait dans un avenir proche sceller le sort des continentaux. Et parmi les maintenus ou éléments invités à chercher preneur, entre les milieux offensifs Boubaker Camara et Amath Nsaw, les pistons Salifou Tapsoba et Yusuf Touré, ainsi que l'avant-centre Amadou Ndiaye, le technicien stadiste devra trancher en espérant ne pas se tromper.