Tunisie: Athlétisme - Ligue des Diamants ce dimanche à Stockholm - En plein dans la saison

Après une saison hivernale bien remplie, les athlètes d'élite sont entrés, de plain-pied dans la période des estimations pour juger de la qualité du travail accompli. Rectifier le tir, passer à une autre spécialité, changer de méthode, c'est ce qui se fait surtout que Los Angeles et les JO sont en point de mire. La championne tunisienne Maroua Bouzayani aura un nouveau rendez-vous de première importance lors de la cinquième étape du meeting d'athlétisme de la Ligue de Diamant à Stockholm ce dimanche.

Favorite

Cette fois, M.Bouzayani figurera en bonne place au 3.000 m steeple. Elle partira favorite pour remporter sa première victoire dans une étape de la Ligue de Diamant. Elle fera face à une forte concurrence à Stockholm après ses excellentes performances et son rythme impressionnant lors des meetings chinois, où elle est passée sous la barre des neuf minutes avec un nouveau record national et a terminé troisième à Shanghai Keqiao en 8'58"09 et quatrième à Xiamen en 8' 59 "25.

Une course difficile

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le coureur tunisien Mohamed Amine Jhinhaoui disputera sa deuxième étape de la Ligue de Diamant cette saison à Stockholm, après l'étape de Rabat. Il s'apprête pour une course difficile et complexe, qu'il abordera avec la ferme intention de réaliser une performance à la hauteur de ses ambitions futures.

Adouani cale

L'aventure de Mohamed Amine Adouani s'est achevée en quarts de finale des Championnats Ncaa Division I 2026. Adouani, étudiant à l'Université de Géorgie, n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du 400 mètres haies après avoir terminé sixième de sa série et douzième au classement général des quarts de finale avec un temps de 49"57 secondes. Malgré cette déception, la saison d'Adouani, pour sa première année à l'Université de Géorgie, a été marquée par de nombreux succès et des performances impressionnantes. Il s'est imposé comme l'un des plus grands talents mondiaux du 400 mètres haies, battant à deux reprises le record national tunisien et devenant le premier à passer sous la barre des 49 secondes avec un temps de 48"75 secondes. Nul doute qu'étant donné que la qualité est bonne, la régularité des performances suivra.