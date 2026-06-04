Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit l'ambassadeur du Pakistan en visite d'adieu

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mercredi, au siège de son département, l'ambassadeur du Pakistan à Tunis, Javed Ahmed Umrani, venu lui rendre une visite d'adieu à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Au cours de l'entretien, les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en oeuvre des recommandations issues de la 4e session des consultations politiques bilatérales, tenue à Tunis le 9 décembre drenier, en vue de la dixième session de la Commission mixte tuniso-pakistanaise prévue à Islamabad au niveau ministériel.

À cette occasion, le ministre a mis en avant la solidité des relations fraternelles et historiques unissant les deux pays, rappelant le soutien apporté par le Pakistan à la Tunisie lors de sa lutte pour l'indépendance.

L'ambassadeur a, pour sa part, remercié les autorités tunisiennes pour leur soutien tout au long de son mandat, réaffirmant la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et culturel.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.