Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit l'ambassadeur du Pakistan en visite d'adieu

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mercredi, au siège de son département, l'ambassadeur du Pakistan à Tunis, Javed Ahmed Umrani, venu lui rendre une visite d'adieu à l'occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Au cours de l'entretien, les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en oeuvre des recommandations issues de la 4e session des consultations politiques bilatérales, tenue à Tunis le 9 décembre drenier, en vue de la dixième session de la Commission mixte tuniso-pakistanaise prévue à Islamabad au niveau ministériel.

À cette occasion, le ministre a mis en avant la solidité des relations fraternelles et historiques unissant les deux pays, rappelant le soutien apporté par le Pakistan à la Tunisie lors de sa lutte pour l'indépendance.

L'ambassadeur a, pour sa part, remercié les autorités tunisiennes pour leur soutien tout au long de son mandat, réaffirmant la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et culturel.