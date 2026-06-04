Tunisie-Allemagne - Discussions avec Lufthansa pour renforcer les liaisons aériennes

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ambassadeur de Tunisie à Berlin a tenu, le 2 juin 2026, une réunion avec des responsables du groupe Lufthansa afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et la compagnie allemande dans plusieurs domaines liés au transport aérien et à l'aviation civile.

La rencontre, organisée au siège de l'ambassade de Tunisie en Allemagne, a réuni Jan Körner, directeur des affaires gouvernementales du groupe Lufthansa, ainsi qu'Alexandra Dietzen-Zill, responsable au sein du groupe allemand.

Selon un communiqué publié par l'ambassade de Tunisie à Berlin, les échanges ont principalement porté sur le développement des liaisons aériennes entre la Tunisie et l'Allemagne, avec pour objectif de mieux répondre aux besoins de la communauté tunisienne établie en Allemagne, de soutenir l'arrivée des touristes allemands en Tunisie et de faciliter les déplacements des acteurs économiques entre les deux pays.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération entre Lufthansa et les entreprises tunisiennes actives dans les secteurs du transport aérien et de l'industrie aéronautique.

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Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué l'importance de renforcer les contacts et les échanges lors des grands rendez-vous internationaux du secteur, notamment à l'occasion du Salon international de l'aéronautique de Berlin (ILA 2026), prévu du 10 au 14 juin 2026.

La réunion a par ailleurs permis d'aborder les questions liées à l'évolution du transport aérien civil international ainsi que les possibilités de partage d'expertises et d'expériences dans ce domaine.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la reprise progressive du trafic aérien international et par les efforts déployés par la Tunisie pour renforcer sa connectivité avec les principaux marchés européens, notamment l'Allemagne, qui figure parmi les marchés touristiques importants pour la destination tunisienne.

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