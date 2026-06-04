Tunisie - Une entreprise chinoise étudie un projet industriel de grande envergure au Kef

Une délégation chinoise accompagnant l'ambassadeur de Chine en Tunisie s'est rendue récemment dans le gouvernorat du Kef afin d'examiner les opportunités d'investissement dans la région, dans le cadre d'un projet industriel porté par la société Jetty Technology, spécialisée dans la fabrication de composants automobiles.

Selon le député de la circonscription du Kef à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Yasser Ghourari, la société chinoise étudie sérieusement la possibilité d'implanter une unité industrielle dans la région, un projet qui pourrait permettre la création progressive de jusqu'à 6 200 emplois.

Intervenant sur Express Fm, le député a ajouté que la visite de la délégation s'inscrit dans une démarche d'exploration des zones industrielles disponibles et des conditions d'accueil des investissements.

Les représentants de l'entreprise ont exprimé leur intérêt pour un terrain industriel d'environ 10 hectares, disposant des infrastructures nécessaires à leur activité, notamment en matière de transport, de protection civile et de services douaniers.

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Dans ce cadre, les autorités locales ont présenté plusieurs sites industriels, notamment la zone industrielle de Oued El Rmel et celle de la station El Mhamid, afin d'évaluer leur capacité à accueillir le projet.

Le député a indiqué que les acteurs régionaux se sont engagés à mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner cette initiative, qui pourrait avoir un impact significatif sur l'emploi et le développement économique dans le gouvernorat du Kef.

La décision finale d'implantation reste toutefois conditionnée à l'approbation du conseil d'administration de la société chinoise. Les autorités locales et les représentants de la région poursuivent leurs efforts pour attirer ce projet industriel stratégique.

Les députés du Kef ont également affirmé qu'ils continueront à suivre ce dossier et à coordonner avec les ministères concernés afin de favoriser sa concrétisation.