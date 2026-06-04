Tunisie: Spéculation à Manouba - Un grossiste d'oeufs épinglé avec une marge 5 fois supérieure à la loi

3 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les agents du contrôle économique de la direction régionale du commerce et du développement des exportations de Manouba ont saisi, ce mercredi, 18 900 oeufs auprès d'un grossiste à El Batan. Cette opération intervient après qu'il a été établi que ce dernier appliquait une marge bénéficiaire de 80 millimes par oeuf, au lieu de la marge légale fixée à 15 millimes, selon les données communiquées par cette direction à la journaliste de la TAP (Tunis Afrique Presse).

Cette action de contrôle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les pratiques portant atteinte à l'intégrité et à la transparence des transactions commerciales, et contre l'application de prix de vente élevés au public pour des produits dont les prix connaissent pourtant une baisse notable au niveau de la production.

La même source a confirmé que les procédures administratives en vigueur seront finalisées. Elles concernent la réintroduction de la marchandise saisie dans les circuits de distribution légaux, le versement des recettes de la vente au Trésor public, ainsi que la rédaction d'un procès-verbal à l'encontre du contrevenant pour les faits qui lui sont reprochés.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.