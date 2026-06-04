Tunisie: Spéculation à Manouba - Un grossiste d'oeufs épinglé avec une marge 5 fois supérieure à la loi

Les agents du contrôle économique de la direction régionale du commerce et du développement des exportations de Manouba ont saisi, ce mercredi, 18 900 oeufs auprès d'un grossiste à El Batan. Cette opération intervient après qu'il a été établi que ce dernier appliquait une marge bénéficiaire de 80 millimes par oeuf, au lieu de la marge légale fixée à 15 millimes, selon les données communiquées par cette direction à la journaliste de la TAP (Tunis Afrique Presse).

Cette action de contrôle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les pratiques portant atteinte à l'intégrité et à la transparence des transactions commerciales, et contre l'application de prix de vente élevés au public pour des produits dont les prix connaissent pourtant une baisse notable au niveau de la production.

La même source a confirmé que les procédures administratives en vigueur seront finalisées. Elles concernent la réintroduction de la marchandise saisie dans les circuits de distribution légaux, le versement des recettes de la vente au Trésor public, ainsi que la rédaction d'un procès-verbal à l'encontre du contrevenant pour les faits qui lui sont reprochés.