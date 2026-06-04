Tunisie: Pourquoi - Le baccalauréat

Aujourd'hui, commencent les épreuves du baccalauréat, le sésame pour le passage des études du secondaire aux études supérieures, autrement dit du lycée à l'université.

Et tout le monde --et c'est légitime-- veut réussir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont échoué ne réussiront pas dans leur vie future, bien au contraire.

Il n'y a qu'à regarder autour de soi pour constater que de nombreux citoyens peu diplômés --ou même pas du tout--ont réussi leur vie professionnelle et occupent le haut du pavé.