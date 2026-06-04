Tunisie: Plantes sauvages toxiques - Un expert alerte après l'intoxication alimentaire de Meknassy

Face à la prolifération de plusieurs variétés de plantes toxiques en Tunisie, le docteur Rachid Chemli, ancien professeur à la Faculté de pharmacie et Président de l'Association tunisienne des plantes médicinales, a tiré la sonnette d'alarme ce mercredi 3 juin 2026. L'expert a affirmé qu'il est désormais urgent de prendre des mesures concrètes pour prévenir les risques d'intoxications alimentaires qui menacent directement la santé des citoyens.

Revenant sur le récent drame de Meknassy, le docteur Chemli a précisé que l'intoxication alimentaire collective a été causée par une plante sauvage toxique connue scientifiquement sous le nom de Nicotiana glauca, et appelée localement « El Massassa ». Les feuilles de cette plante contiennent de l'anabasine, une substance hautement toxique. Le danger réside principalement dans sa forte ressemblance visuelle avec certains légumes-feuilles de consommation courante, notamment la blette, ce qui favorise les confusions dramatiques lors de la cueillette.

S'exprimant sur les ondes de la Radio Nationale, le spécialiste a insisté sur la nécessité d'une intervention immédiate des autorités compétentes. Il préconise notamment la mise en place de cellules de sensibilisation et d'éducation civique afin d'informer la population sur la dangerosité de ces espèces végétales et d'éviter de futurs accidents.