Sénégal: Le géant avicole SEDIMA fait appel au français Franck Bavard pour sa restructuration

La Sedima, géant historique de l'aviculture et entreprise familiale sénégalaise, fondée par l'entrepreneur Babacar Ngom, vient de s'attacher les services du français Franck Bavard, ex- Directeur Général adjoint du meunier Grands Moulins de Dakar (GMD), filiale de l'américain Seaboard, pour poursuivre sa restructuration adossée sur l'ouverture du capital à d'autres partenaires stratégiques..

Le français Franck Bavard ferme la page des Grands Moulins de Dakar (GMD), tombée dans le giron de l'américain Seaboard. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la SEDIMA vient de lui confier les clés de la direction générale afin de mener les chantiers de restructuration majeure interne. Selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique, le français Franck Bavard, en quittant les Grands Moulins de Dakar a touché au gros bonus du ticket d'entrée, en prenant les manettes de l'entreprise familiale.

Le pari est audacieux pour cet ingénieur français diplômé de HEC Paris et de Centrale Supélec. Plombée par la volatilité du marché de l'aviculture au cours de ces cinq dernières années, l'entreprise SEDIMA entend reluire ses coffres pour attirer des partenaires stratégiques solides du secteur- en termes de portefeuille financier- à faire leur entrée dans son tour de table. L'entreprise familiale des Ngom n'est pas à vendre.

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Pour l'instant, même si des géants à l'instar de l'américain Seaboard et battant pavillon turco- marocain, ont manifesté leurs intentions d'entrer dans le capital via un actionnariat important, à défaut de la racheter. Le schéma mis en branle par son fondateur Babacar Ngom, un capitaine d'industrie respecté dans le milieu des affaires, reste l'ouverture du capital à d'autres partenaires stratégiques qui ont de l'expertise dans le domaine et un portefeuille financier bien croisé.

C'est la mission commando assignée au nouveau pilote Franck Bavard qui devra engager- dans les jours à venir- selon nos informations- des discussions avec le pool de partenaires short- listés. » Nous devons minutieusement boucler le profilage des nouveaux entrants dans le capital de la SEDIMA avant fin septembre 2026 pour devenir une solide multinationale africaine » confie une source autorisée à Confidentiel Afrique.