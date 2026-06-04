Sénégal: Le festival Urbanoiz, moteur de la coopération culturelle sénégalo-danoise

Dakar — Le Festival international des arts et sports urbains de Dakar (Urbanoiz), dont la deuxième édition démarre ce mercredi, ambitionne de devenir un cadre de coopération culturelle durable entre le Sénégal et le Danemark, tout en contribuant à la professionnalisation des acteurs du secteur créatif, a-t-on appris mercredi des promoteurs de cette manifestation.

Prévue du 3 au 13 juin, la deuxième édition du Festival international des arts et sports urbains de Dakar va porter sur la "Téranga" (l'hospitalité) et le "Hygge" danois, un concept associé au bien-être, au partage et à la convivialité. Selon Amadou Fall Ba, coordonnateur du festival Urbanoiz, cette édition marque une nouvelle étape dans les relations culturelles entre le Sénégal et le Danemark, avec le soutien de la représentation diplomatique danoise à Dakar.

"Nous ne sommes pas dans une logique de projet ponctuel. Nous construisons une coopération appelée à s'inscrire dans la durée avec plusieurs initiatives dans les domaines de la culture, de la formation et de la valorisation du patrimoine", a-t-il expliqué. Intervenant lors d'une conférence de presse organisée en prélude du lancement de la deuxième édition de cet événement consacré aux cultures urbaines, il a dévoilé plusieurs projets de coopération entre le Sénégal et le Danemark.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a notamment annoncé que les deux parties travaillent sur un projet lié aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre, en plus d'une initiative consacrée à l'histoire du marché Petersen. Le marché Petersen, situé au centre-ville de Dakar, la capitale sénégalaise, tient son nom d'un commerçant, négociant et mécène danois, Viggo Qvistgaard-Petersen. Ce dernier avait fondé, en 1921, une grande huilerie ouest-africaine basée à Dakar et à Kaolack, au centre du pays, une zone souvent considérée comme le bassin arachidier.

Amadou Fall Ba a également annoncé la création d'un centre de ressources et de compétences créatives porté par Impact Sénégal, association culturelle sénégalaise dont il est également le coordonnateur, avec l'appui de partenaires danois. La représentante de l'ambassade du Danemark au Sénégal, Nille Gry Olesen, a salué cette dynamique de coopération culturelle, quelques mois après l'ouverture officielle de la représentation diplomatique danoise à Dakar.

"Nous sommes très heureux de découvrir ce pays, ses talents et ses nombreuses opportunités", a-t-elle déclaré, rappelant que son pays intervient au Sénégal dans plusieurs domaines tels que le climat, la gouvernance, l'emploi des jeunes et la stabilité régionale. La diplomate a toutefois insisté sur la place particulière qu'occupe la culture dans le renforcement des relations entre les peuples.

"La culture rapproche les gens, crée des ponts et ouvre des portes. Elle donne aussi aux jeunes la possibilité d'exprimer leur créativité et de développer leurs talents", a-t-elle relevé, ajoutant que le partenariat noué avec Impact Sénégal, à travers Urbanoiz, traduit cette volonté de favoriser les échanges entre artistes sénégalais et danois.

"Cette année, des artistes sénégalais et danois vont se rencontrer, travailler ensemble et partager leurs expériences. C'est exactement ce que nous voulons encourager : l'échange, l'inspiration et la création de nouveaux liens entre nos deux pays", a-t-elle ajouté. La représentante de l'ambassade du Danemarak au Sénégal est ensuite revenue sur le thème retenu pour cette édition du Festival international des arts et sports urbains de Dakar.

"La Téranga, tout le monde la connaît au Sénégal. Le Hygge est un mot danois qui décrit ces moments où l'on se sent bien ensemble, dans une ambiance chaleureuse, familiale et conviviale. Finalement, la Téranga et le Hygge ont beaucoup en commun : ils parlent de relations humaines, de partage et de communauté", a-t-elle indiqué. Intervenant au nom de la délégation artistique danoise One Groove, Rasmus Allin a souligné que cette collaboration vise à renforcer les échanges entre artistes africains et danois à travers la musique, les arts visuels et les cultures urbaines.

Ces rencontres permettent de dépasser les "différences apparentes" et de créer des liens fondés sur des expériences et des aspirations communes, d'après lui. "Aujourd'hui, la musique africaine connaît un rayonnement mondial extraordinaire. Pour de nombreux artistes, collaborer à l'international peut devenir une porte d'entrée vers la scène mondiale", a-t-il déclaré, en insistant sur la nécessité de développer un secteur créatif plus inclusif en favorisant l'accès des artistes à de nouvelles opportunités de collaboration et à de nouveaux marchés.

Rasmus Allin considère par ailleurs que l'économie créative constitue l'un des secteurs les plus prometteurs pour l'avenir du continent africain, estimant qu'elle doit occuper une place importante dans les réflexions sur l'emploi des jeunes et les opportunités économiques. Le responsable danois a enfin salué, à travers ce festival, la nouvelle ouverture de la coopération avec l'Afrique de l'Ouest, expliquant que son organisation avait jusque-là principalement développé des partenariats en Afrique australe.

Il a jugé "très importante" cette nouvelle étape qui permettra, à ses yeux, d'élargir les échanges artistiques entre le Danemark et les acteurs culturels ouest-africains. Le festival Urbanoiz réunira pendant 10 jours plusieurs artistes sénégalais tels que Dip Doundou Guiss, Ngaaka Blindé, Ashs the Best et plusieurs invités danois autour de concerts, de résidences artistiques, d'ateliers de formation et de rencontres professionnelles. Les organisateurs annoncent également une programmation accordant une place importante aux femmes ainsi qu'aux jeunes talents des cultures urbaines.