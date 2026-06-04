Afrique: CAN U17 - Les Lionceaux, champions d'Afrique, rentrent à 00H 55

3 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans, sacrée championne d'Afrique à Rabat, au Maroc, est attendue à Dakar dans la nuit de mercredi à jeudi, à 00h55, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les Lionceaux ont remporté, mardi à Rabat, la Coupe d'Afrique des nations U17 devant la Tanzanie (1-1, TAB 4-2), offrant au Sénégal son deuxième titre continental dans cette catégorie après celui de 2023 en Algérie. Le Sénégal est devenu la sixième nation à décrocher le trophée à deux reprises, après le Cameroun, le Ghana, la Gambie, le Mali et le Nigeria. Le portier sénégalais Assane Sarr est élu meilleur gardien du tournoi.

Dans un communiqué publié mercredi, la FSF précise que les Lionceaux, "auteurs d'un parcours remarquable tout au long de la compétition, regagneront le Sénégal à bord d'un vol de Royal Air Maroc qui atterrira à l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Diass".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'instance dirigeante du football sénégalais invite les "populations, les supporters, les acteurs du sport ainsi que les autorités à se mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux aux nouveaux champions d'Afrique". Selon la même source, cette mobilisation vise à saluer la performance réalisée par les jeunes internationaux sénégalais qui ont, une nouvelle fois, "démontré l'excellence du football national sur la scène continentale et offert au pays un nouveau motif de fierté".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.