Afrique: CAN U17 - Les Lionceaux, champions d'Afrique, rentrent à 00H 55

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans, sacrée championne d'Afrique à Rabat, au Maroc, est attendue à Dakar dans la nuit de mercredi à jeudi, à 00h55, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les Lionceaux ont remporté, mardi à Rabat, la Coupe d'Afrique des nations U17 devant la Tanzanie (1-1, TAB 4-2), offrant au Sénégal son deuxième titre continental dans cette catégorie après celui de 2023 en Algérie. Le Sénégal est devenu la sixième nation à décrocher le trophée à deux reprises, après le Cameroun, le Ghana, la Gambie, le Mali et le Nigeria. Le portier sénégalais Assane Sarr est élu meilleur gardien du tournoi.

Dans un communiqué publié mercredi, la FSF précise que les Lionceaux, "auteurs d'un parcours remarquable tout au long de la compétition, regagneront le Sénégal à bord d'un vol de Royal Air Maroc qui atterrira à l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) de Diass".

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L'instance dirigeante du football sénégalais invite les "populations, les supporters, les acteurs du sport ainsi que les autorités à se mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux aux nouveaux champions d'Afrique". Selon la même source, cette mobilisation vise à saluer la performance réalisée par les jeunes internationaux sénégalais qui ont, une nouvelle fois, "démontré l'excellence du football national sur la scène continentale et offert au pays un nouveau motif de fierté".