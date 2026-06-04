Sénégal: Kédougou - Lancement des travaux de construction du pont de Gada Dinguéssou

Kédougou — Le maire de la commune de Kédougou Ousmane Sylla a procédé, mercredi, au lancement du projet de construction du pont de Gada Dinguéssou en vue de désenclaver les quartiers de Dinguéssou et de Gada Dinguéssou, pour un montant global estimé à 22 millions de francs CFA, a constaté APS.

"Le pont de Gada Dinguéssou est baptisé au nom d'une personne très généreuse qui s'est battue pour mettre ce pont de fortune afin d'éviter que les populations se noient en période d'hivernage. Aujourd'hui nous procédons au lancement des travaux", a déclaré Ousmane Sylla, maire de la ville de Kédougou. Il s'exprimait lors de la cérémonie de lancement des travaux de construction de cette infrastructure en présence des conseillers municipaux, des chefs de quartier et plusieurs habitants des localités environnantes.

Ce pont d'une longueur et d'une largeur de six mètres sur six sera réalisé sur des semelles filantes, a expliqué M. Sylla. "C'est un pont qui va désormais désenclaver les quartiers de Gada Dinguéssou et de Dinguéssou qui rencontrent d'énorme difficultés pour traverser la rivière. Compte tenu de toutes ces difficultés la commune de Kédougou s'est engagée à construire ce pont", a-t-il expliqué.

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L'ouvrage sera réalisé pour une durée de quatre mois environ, a assuré Ousmane Sylla. "Une voie de contournement sera faite très rapidement pour aider les piétons et les motocyclistes à disposer d'une voie de passage, surtout avec l'hivernage qui commence à s'installer dans la région", a-t-il dit. Ousmane Sylla a déclaré par ailleurs que plusieurs réalisations ont été faites, citant notamment l'addiction d'eau et la construction de quelques routes dans la localité.