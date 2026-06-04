Afrique: CAN U17 2026 - Quatre Lionceaux dans l'équipe type de la CAF après le sacre continental

Dakar — Quatre joueurs de l'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans, dont le portier Assane Sarr, figurent dans l'équipe-type de la Coupe d'Afrique des nations des moins de la catégorie, dévoilée mercredi par la Confédération africaine de football (CAF).

Mouhamed Wagne, Lamine Mbengue et Thierno Sow font également partie de ce onze type. Les Lionceaux ont remporté la CAN U17 devant la Tanzanie (1-1, TAB 4-2), mardi, à Rabat, offrant au Sénégal son deuxième titre continental dans cette catégorie après celui acquis en 2023 en Algérie. Le Sénégal est devenu la sixième nation à décrocher le trophée à deux reprises, après le Cameroun, le Ghana, la Gambie, le Mali et le Nigeria. Le portier sénégalais Assane Sarr, élu meilleur gardien du tournoi, fait naturellement partie du onze de la CAF.

Ses coéquipiers Sow, Mbengue et Wagne sont les autres sénégalais sélectionnés dans l'équipe type. La Tanzanie, finaliste de la CAN, compte également quatre représentants avec Mbegelendi, Athanasi, Chole et Mbegu, tandis que le Maroc, pays hôte, place deux joueurs, Moustache et Soudi. L'Égypte, qui a terminé troisième de la compétition, complète cette sélection avec Abdelhalim.

Voici le onze type :

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