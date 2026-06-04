Sénégal: Urbanoiz 2026, un laboratoire technique et artistique pour jeunes talents selon le promoteur

Dakar — La deuxième édition du Festival international des arts et sports urbains de Dakar (Urbanoiz), prévue du 3 au 13 juin, se veut un véritable laboratoire de création, de formation et de performance dédié aux jeunes talents des cultures urbaines, à travers une programmation mêlant concerts, résidences artistiques, ateliers de renforcement de capacités et compétitions, a annoncé son coordonnateur général, Amadou Fall Ba.

"Cette édition est conçue comme un laboratoire technique et artistique permettant aux jeunes talents de se confronter aux réalités du terrain", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à quelques heures du démarrage des festivités musicales. En perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, cette initiative se positionne comme "une belle opportunité pour le festival de bénéficier d'une visibilité internationale", a souligné M. Fall.

Il s'agira, selon lui, de promouvoir les valeurs d'hospitalité, de convivialité et de partage à travers les cultures urbaines, en s'inspirant des concepts Téranga (hospitalité en wolof) et danois "Hygge" renvoyant au bien-être. Le festival proposera plusieurs concerts dans différents espaces culturels de la capitale, avec notamment des prestations des rappeurs sénégalais Dip Doundou Guiss, Ngaaka Blindé et Ashs The Best, à côté de musiciens et chanteurs danois également attendus à cette rencontre, a indiqué son coordonnateur.

La Maison de la culture Douta Seck, la Place du Souvenir africain, la Maison des cultures urbaines de Grand Yoff et le Foyer des jeunes de Ouakam sont les sites retenus pour accueillir les activités de cet évènement culturel. Selon Amadou Fall Ba, Urbanoiz se veut également un cadre de formation pratique pour les apprenants des structures spécialisées dans les métiers des arts et de la culture. "Les participants seront impliqués dans l'organisation technique du festival à travers des activités liées au son, à l'éclairage, à la régie, à la danse urbaine et à la musique assistée par ordinateur, à la photographie également", a précisé le promoteur culturel.

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L'événement prévoit par ailleurs plusieurs résidences artistiques et ateliers destinés à favoriser les échanges d'expériences entre créateurs et professionnels du secteur culturel, d'après Amadou Fall Ba. La programmation comprend également la finale d'Impact Talent, un concours organisé en partenariat avec l'Institut français de Dakar, qui réunira douze finalistes le 12 juin. Le festival s'inscrit en outre aussi dans une dynamique de collaboration avec d'autres initiatives culturelles, notamment le Battle National organisé par l'association "Kaay Fecc", et plusieurs autres projets de création artistique impliquant de jeunes talents de la sous-région.

Amadou Fall Ba a insisté sur la place accordée aux femmes dans cette édition, précisant qu'elles représentent près de 40 % des artistes attendus. Insistant sur la gratuité de Urbanoiz, il a déclaré que ce programme ambitionne aussi de promouvoir les cultures urbaines, tout en offrant aux jeunes artistes et techniciens des espaces d'expression, de formation et de professionnalisation.