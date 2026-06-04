Algérie: Le président de la République préside une cérémonie en l'honneur des sportifs couronnés dans diverses compétitions continentales et mondiales

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mercredi au Palais du Peuple (Alger), une cérémonie en l'honneur des sportifs couronnés dans diverses compétitions continentales et mondiales.

La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement et de hauts cadres de l'Etat.

Le président de la République a ainsi distingué l'équipe nationale féminine de basket-ball sur fauteuil roulant, l'équipe nationale de gymnastique, l'équipe nationale de badminton, l'équipe nationale de judo, l'équipe nationale de boxe, l'équipe nationale d'athlétisme, l'équipe nationale de lutte, l'équipe nationale de planche à voile et l'équipe nationale de tennis de table, en reconnaissance de leurs performances et de leurs résultats honorables lors des compétitions continentales et internationales.

Le président de la République a également honoré l'équipe de l'USM Alger, vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2026.

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Ont également été distingués la championne du monde de gymnastique Kaylia Nemour, l'athlète de saut en hauteur Younes Ayachi, le coureur Zakaria Touahria, l'athlète de Kung Fu Wushu Merouane Abdelmohsen Adimi, les karatékas Cylia Ouikene et Louiza Abouriche, le judoka Driss Messaoud Redouane et la boxeuse Fatiha Mansouri.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Sports, M. Walid Sadi, a salué l'engagement du président de la République à soutenir et à accompagner le sport national, adressant, au nom de la communauté sportive, ses remerciements au président de la République, tout en lui exprimant sa gratitude pour "l'intérêt majeur et le soutien continu" accordés au sport national.

Le ministre a, en outre, souligné que cette distinction marquera "une étape importante dans le parcours de ces champions les incitant à poursuivre le travail pour hisser haut l'emblème national dans les différents événements sportifs internationaux".

"En application des orientations du président de la République, nous nous engageons à continuer à inculquer la culture de l'excellence dans les milieux sportifs, à travers le projet du champion olympique, afin d'accompagner les talents, de mobiliser les fédérations sportives et de réunir les conditions qui permettent à l'élite sportive d'honorer l'Algérie dans les différentes échéances sportives internationales et continentales, tout en élargissant la base de la pratique sportive", a-t-il ajouté.

Le ministre a également tenu à saluer "le patriotisme sincère" des sportifs de la communauté nationale à l'étranger et leur choix de représenter l'Algérie et de défendre ses couleurs dans différentes disciplines.

Au terme de la cérémonie, le président de la République a pris une photo-souvenir avec les sportifs distingués, ainsi qu'avec les joueurs et les dirigeants de l'équipe de l'USM Alger, qui ont, à leur tour, offert la Coupe de la CAF 2026 et un maillot du club au président de la République.