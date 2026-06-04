Sénégal: Sédhiou - Le directeur du centre hospitalier régional annonce sa démission

Sédhiou — Le directeur du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou (sud), le docteur Aboubacar Traoré, a annoncé mercredi avoir présenté sa démission au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, invoquant des raisons personnelles et professionnelles.

Dans une déclaration rendue publique le même jour, le docteur Traoré indique avoir pris cette décision "en toute responsabilité", après "une profonde et mûre réflexion". Il a salué le travail accompli durant son mandat à la tête de l'établissement hospitalier, mettant en avant l'engagement des équipes administratives, médicales et paramédicales qui, selon lui, ont contribué à relever de nombreux défis et à améliorer la qualité des prestations offertes aux populations de la région.

"Les réalisations accomplies durant cette période sont le fruit d'un effort collectif auquel je suis fier d'avoir contribué", écrit-il, tout en exprimant sa reconnaissance à l'endroit de ses collaborateurs pour leur "professionnalisme" et leur "dévouement". Le désormais ex-directeur du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba a également adressé ses remerciements à ses parents, à sa famille et à ses amis pour leur "soutien constant" tout au long de sa mission.

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Le docteur Traoré a par ailleurs témoigné sa gratitude aux populations de la région de Sédhiou, en particulier à celles de la commune de Marsassoum, pour la confiance et l'accompagnement dont il a bénéficié durant son passage à la tête de l'hôpital régional. Il dit garder de "précieux souvenirs" de cette expérience, non sans réitérer son attachement à la région de Sédhiou et à ses habitants, sans rien dire de ses projets futurs.