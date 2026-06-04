Sénégal: Mbayène - Les populations réclament la reprise des travaux de la route Keur Momar Sarr-Gnith

Mbayène — Les populations de Mbayène, un village de la commune de Gnith, dans le département de Dagana (nord), ont demandé mercredi aux autorités de relancer les travaux de réhabilitation du tronçon routier Keur Momar Sarr-Gnith, à l'arrêt depuis plusieurs années.

"Depuis 2021, le revêtement de cette route a été décapé sans qu'aucune opération de réhabilitation ne soit engagée. Cette situation rend la circulation extrêmement difficile et constitue un véritable frein aux déplacements des populations ainsi qu'aux activités économiques de la localité", a déploré le porte-parole des jeunes, Saër Fall. II s'exprimait lors d'un point de presse organisé à Mbayène, pour dénoncer l'interruption prolongée du chantier reliant Keur Momar Sarr, dans la région de Louga (nord-ouest), à Gnith.

La rencontre avec la presse a réuni des habitants du village, qui ont porté à cette occasion des brassards rouges pour manifester leur mécontentement. Selon Saër Fall, l'état de dégradation de la route complique le quotidien des habitants en termes de déplacements et contribue à l'enclavement de plusieurs localités de cette partie du département de Dagana. L'état de cette route entrave fortement la mobilité des personnes et des biens et pénalise également les activités économiques dans la zone, a-t-il ajouté.

Il a souligné que la reprise du chantier constitue une priorité pour les populations, compte tenu du rôle stratégique de cet axe pour la mobilité des personnes et des marchandises, ainsi que le développement des activités économiques.

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Le porte-parole des jeunes de Mbayène a ainsi invité les autorités compétentes, notamment le ministre en charge des Infrastructures, à prendre les dispositions nécessaires pour permettre une reprise diligente des travaux. Le tronçon Keur Momar Sarr-Gnith fait partie de l'axe routier Louga-Keur Momar Sarr-Colonat, long d'environ 100 kilomètres et considéré comme une infrastructure essentielle pour la desserte de plusieurs localités du nord du Sénégal.