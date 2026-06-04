Afrique: C'est dans la mort que commence l'immortalité

tribune

En déplacement à l'extérieur, j'ai appris trop tard la terrible nouvelle : la disparition de notre doyen notre confrère Souleymane Diallo, Directeur du Lynx et de La Lance , membre fondateur du Forum des Editeurs d'Afrique (TAEF).

À chaque rencontre du FILEP, il était là drapé dans un ample boubou, le sourire en coin, ironique à l'image de son canard. Il y a moins d'un an encore, au téléphone, il fustigeait "les idiots qui ne comprennent pas que le FILEP est une Union Africaine vivante, culturelle et médiatique". Il ajoutait : "Tu vois, de ton désert jusqu'à Cape Town chez Mathata, c'est toute l'Afrique qui se retrouvait dans la sympathique ville de Ouagadougou".

Pionnier de la presse privée indépendante en Afrique, en Guinée, il a accompagné tout le processus de développement de notre presse, pour plus de liberté de presse et d'expression. Avec feu Hameye Cissé, Sy Chérif, feu Makan Koné et Sadou Yatara, il est à l'origine de la création du Forum des Éditeurs de l'Afrique de l'Ouest qui a conduit à la mise en place du TAEF.

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Nous avons perdu il y a peu notre cher frère et ami Hameye Cissé. Aujourd'hui, c'est le doyen Souleymane Diallo qui s'en va. C'est pénible, difficile à supporter. Mais que pouvons-nous contre la volonté divine ? Prier, prier, et s'engager fermement sur la voie tracée par ces illustres disparus : celle de l'honneur de la dignité et de la défense de la liberté, de toutes les libertés en Afrique.

Oui, comme le soulignait un écrivain : "La mort est le commencement de l'Immortalité". Ils demeureront des références.

Sincères condoléances aux familles éplorées, à la presse africaine, au TAEF et au FILEP.

Que le Tout-Puissant accueille les disparus dans Sa félicité. Amine.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

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Mamoudou Sy est un journaliste mauritanien de premier plan et une figure reconnue du paysage médiatique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Directeur de publication du journal Éveil Hebdo à Nouakchott, il a consacré une grande partie de sa carrière à la promotion de la liberté de la presse, au renforcement des médias indépendants et au développement du secteur de l'information sur le continent.