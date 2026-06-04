À huit mois des élections générales prévues en janvier prochain, la publication, samedi 30 mai, d'informations confidentielles concernant un candidat aux élections législatives à Abuja par le porte-parole du ministre du Territoire de la capitale fédérale relance le débat sur la réelle indépendance de l'institution.

Au Nigeria, deux enquêtes ont été ouvertes après une fuite présumée d'informations personnelles émanant des fichiers de la Commission électorale nationale indépendante (Inec), tandis que l'affaire jette une nouvelle fois la suspicion sur l'indépendance réelle de l'institution à huit mois des élections générales du 16 janvier 2027. En cause : la publication, samedi 30 mai, d'informations confidentielles concernant un candidat aux élections législatives à Abuja par le porte-parole du ministre du Territoire de la capitale fédérale.

L'Inec et les services de sécurité du Nigeria essaient en effet de comprendre comment l'assistant de Nyesom Wike - proche de Bola Tinubu - a pu se procurer les informations électorales de l'acteur de Nollywood Emeka Ike, par ailleurs membre du Congrès démocratique du Nigeria (NDC), qui souhaite présenter sa candidature à la Chambre des représentants dans une circonscription d'Abuja alors qu'il est originaire du sud-est du pays.

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Une fuite de nature à « met[tre] en cause la crédibilité » des scrutins à venir

Dénonçant son parachutage sur le réseau social X, le porte-parole de Nyesom Wike a publié avec son message des captures d'écran montrant qu'Emeka Ike avait transféré son inscription sur les listes électorales de la capitale il y a 15 jours seulement. Or, ces documents rendus public alors qu'ils sont tout à fait confidentiels proviendraient directement du fichier électoral...

L'affaire a évidemment fait réagir l'intéressé qui y voit « une insulte [...] pour chaque Nigérian et chaque parti politique », mais aussi l'opposant Atiku Abubakar qui va jusqu'à estimer que cette présumée fuite est de nature à « met[tre] en cause la crédibilité » des scrutins à venir.

L'Inec, quant à elle, a indiqué entre-temps avoir identifié le compte utilisateur qui a servi à accéder à ces informations et assure que la récupération d'un dossier d'électeur ne signifie pas que le fichier électoral a été compromis dans son ensemble.