Sénégal: Diambars retrouve l'élite, Essamaye FC valide aussi son ticket

3 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les équipes d'Essamaye FC et Diambars ont validé leur montée en Ligue 1 sénégalaise, après leur victoire comptant pour la 30e et ultime journée du championnat de Ligue 2.

A domicile, Essamaye FC a battu (1-0) Amitié FC. Cette victoire permet à l'équipe basée à Ziguinchor d'accéder pour la première fois dans l'élite du football sénégalais. Avec 48 points, Essamaye FC termine à la première en étant sacré champion de la Ligue 2. La saison prochaine, la région de Ziguinchor va avoir deux clubs dans l'élite, à savoir le Casa sports et Essamaye FC. Apres plusieurs années en Ligue 2, Diambars fait son retour dans l'élite.

Deux équipes de Ziguinchor dans l'élite

Diambars de Saly a atomisé (4-0) Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) terminant deuxième avec 47 points. Diambars devance au goal-average l'AS Douanes. Malgré leur large succès(3-0) devant l'AS Saloum, les Gabelous échouent à accéder en Ligue 1. Dans la bataille pour le maintien, le Port a dominé (3-1) le Ndiambour, l'équipe de Louga est ainsi reléguée en National 1. Les équipes de Ndiambour et Thiès FC sont officiellement reléguées en National 1.

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-Voici les résultats de la 30e journée de Ligue 2 :

  •  NGB-Diambars : 0-4
  • Essamaye FC-Amitié FC : 1-0
  • Oslo FA-DUC : 0-0
  •  AS Douanes-ASC Saloum : 3-0
  •  Port-Ndiambour : 3-1
  •  Jamono de Fatick-Guelwaars : 2-2
  • AS Bambey-Thiès FC : 0-2
  •  Teranga SC-AS Kaffrine : 2-1

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