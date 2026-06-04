Sénégal: Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs - Youssou Ndour nommé vice-président

3 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chanteur, compositeur et interprète sénégalais Youssou Ndour a été nommé, mercredi, vice-président de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), a-t-on appris de ladite organisation.

Selon le Rwandais Samuel Sangwa, son directeur régional pour l'Afrique, l'annonce a été faite par l'organisation. Le leader du Super Étoile va prendre fonctions en marge d'une assemblée générale annuelle de la CISAC prévue jeudi à Paris. La CISAC, basée à Neuilly-sur-Seine, en France, représente plus de 5 millions de créateurs membres de 227 sociétés de droits d'auteur réparties dans 111 pays.

Youssou Ndour succède aux vice-présidents Yvonne Chaka Chaka (autrice-compositrice-interprète sud-africaine) et Arturo Márquez (compositeur mexicain), dont le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de ce jeudi, selon le site Internet de l'organisation internationale de gestion des droits d'auteur.

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"À l'heure où les créateurs de musique doivent faire face à de profonds bouleversements technologiques et à des changements majeurs dans la façon dont la valeur est générée et redistribuée, des porte-paroles aussi influents et respectés mondialement que Youssou Ndour sont essentiels", a souligné Gadi Oron, le directeur général de la CISAC. "Sa stature d'artiste et son engagement de toute une vie au service de la culture contribueront à renforcer notre travail de plaidoyer pour la rémunération équitable, la transparence et un cadre solide de protection du droit d'auteur, partout dans le monde", ajoute le site de l'organisation en citant M. Oron.

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