Sénégal: Ligue 2 - Une relégation historique de l'ASAC Ndiambour en National 1

3 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — L'ASAC Ndiambour de Louga a été reléguée pour la première fois en National 1, la troisième division du championnat sénégalais de football, après sa défaite devant l'UCST Port (1-3), mercredi, au stade municipal de Mbao.

Le club lougatois et l'UCST Port jouaient la 30e et dernière journée de la Ligue 2. C'est la première fois que l'ASAC Ndiambour, après ses cinquante-sept ans d'existence, intègre la troisième division du championnat sénégalais, d'après ses dirigeants. La relégation de ce soir l'exclut du football professionnel.

Créé en 1969, le Ndiambour de Louga est l'un des plus prestigieux clubs du pays, malgré les difficultés auxquelles il a été confronté au cours de son existence. Principal club de football de la région de Louga, il a été champion du Sénégal en 1992, 1994 et 1998, puis vainqueur de la Coupe du Sénégal en 1999. L'ASAC Ndiambour a remporté plusieurs fois la Supercoupe du Sénégal. Sa relégation en National 1 suscite une vive émotion chez ses supporters et ses dirigeants.

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